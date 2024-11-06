雨雪继续“放假” 洛阳晴好天气迎新年

今日洛阳晴天，西北风4级左右，阵风7级～9级，气温-2℃～6℃。 自今年12月以来大部分时间，我省雨雪难觅，对比历史同期，降水明显偏弱。省气象台预计，一直到2024年结束，我省雨雪继续处于“放假”状态，全省大部分地区以晴或多云天气为主。 中国天气网预计，26日至27日，全国大部分地区继续维持晴朗干燥模式，小范围的降雨主要出现在我国西南地区东部、华南沿海等地部分地区。与此同时，冷空气将自北向南给我国中东部大部分地区带来降温，其中北方地区为降温核心区域，多地还伴有大风天气，风寒效应明显。 2025年元旦前，我们大概率等不到雪。那么，就耐心等待2025年的首场雪吧！ 市气象台据最新气象资料分析，未来几天多受高空西北气流影响，以晴好天气为主；27日、29日、30日受冷空气影响，我市风力较大。 具体预报 今日：晴天，西北风4级左右，阵风7级～9级，气温-2℃～6℃。 明日：晴天，偏西风3级～4级，气温-3℃～8℃。 29日(周日)：晴天转多云，西北风4级左右，气温-3℃～9℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）