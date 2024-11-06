西工区健康西路社区：“大社区”多了一个“家”

23日，天气晴好。早上10点，家住纱厂西路民航家属院的王美荣走出家门，步行3分钟来到西工区金谷园街道健康西路社区邻里中心。

居民在康养室泡脚

23日，天气晴好。早上10点，家住纱厂西路民航家属院的王美荣走出家门，步行3分钟来到西工区金谷园街道健康西路社区邻里中心。

“我几乎每天都会来邻里中心的康养室泡脚，泡完脚再去买点儿社区团购的蔬菜、水果，便宜又实惠。”王美荣笑着说，现在就盼着邻里食堂早日对外营业，“在家门口能吃上现成饭，那就更美啦！”

民航家属院属于老旧小区，旁边紧邻着建行家属院等5个老旧小区。这6个小区设施陈旧，彼此之间交通不畅，居民改造意愿强烈。去年，西工区对6个小区进行提升改造，拆除了小区之间的围墙，推动“小院子”变身“大社区”。与此同时，健康西路社区充分利用小区内闲置的活动中心和储藏间，拓展并建设了占地4000平方米、平面呈“L”形的邻里中心，“一站式”满足群众养老、就餐、娱乐、教育、健身等需求。

健康西路社区邻里中心窗明几净、设施齐全。这里设有社区便民服务中心、邻曲间公益文化服务中心、老年活动中心、托育托管中心、邻里餐厅、社区团购室、文体室、心灵驿站、康养室等12个功能室，提供老年文艺研学交流、儿童托幼托管和成人技能培训等服务。室外面积有1500平方米，设有邻里健身广场、邻里小院和空中花园。

在社区团购室，货架上摆放着大白菜、南瓜、红枣等农产品，价格均比市面低三成；在社区康养室，居民可以更优惠价格享受艾灸等服务；在文体室，居民可以一展歌喉、一秀舞姿；多媒体直播间提供直播培训，让更多居民学习直播技巧……

“今年11月邻里中心开放后，大家都非常开心，相当于我们这个‘大社区’多了一个‘家’，大家经常来这儿参加活动。”社区居民张伟说。

当然，整个邻里中心最为亮眼的地方当数植屋书屋。满墙的书籍、随处可见的绿植、轻松惬意的氛围，让这里文化气息十足。“植屋书屋环境优雅舒适，不仅能通过运营获得收益，还为社区举办各类文化活动提供了场所。”健康西路社区党总支书记皮刚表示。

为推动运营常态长效，健康西路邻里中心创新政府“搭台”、企业“唱戏”、社会“参与”新模式，引入了“邻曲间”运营团队，以50%公益、30%微利、20%商业的“532”模式运营邻里中心，主要开展全龄段居民公益文化活动与利民便民的微利项目，既方便群众，又实现可持续运营。

“邻里中心运营一个多月，人气越来越旺，目前我们持续开展各类特色活动，吸引居民积极参与。”金谷园街道办事处副主任白路表示，下一步将积极推动健康西路邻里中心邻里食堂对外开放，让居民在家门口享受更多优质服务。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）