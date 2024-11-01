历史新高！洛阳33项成果荣获省科学技术奖

12月9日，河南省科学技术奖励大会召开，对2024年度省科学技术奖获奖者进行表彰。
12月9日，河南省科学技术奖励大会召开，对2024年度省科学技术奖获奖者进行表彰。
12月9日，河南省科学技术奖励大会召开，对2024年度省科学技术奖获奖者进行表彰。由洛阳单位主持完成的33项科技成果榜上有名，获奖总数较上年增长22.23%，创历史新高。
省科学技术奖励由省政府设立，每年评审一次，其数量多寡是衡量一个地区原始创新力的重要指标。洛阳33项获奖成果包括省科技进步奖29项，其中一等奖4项、二等奖18项、三等奖7项；省自然科学奖2项，其中二等奖1项、三等奖1项；省技术发明奖2项，其中二等奖1项，三等奖1项。获奖项目涉及先进装备、新材料、航空航天、新能源汽车、生物医药、现代农业等重点领域和关键环节，与河南重大战略部署、洛阳优势产业领域布局及重大创新平台建设等密切相关。
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