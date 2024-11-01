洛阳新增74家市级企业研发中心

记者从洛阳市科技局获悉，洛阳市2024年度第四批市级企业研发中心日前完成备案，74家单位入围。

记者从洛阳市科技局获悉，洛阳市2024年度第四批市级企业研发中心日前完成备案，74家单位入围。

市级企业研发中心是相对独立的科研开发实体或组织，它对突破创新发展的技术瓶颈，加速科技成果向现实生产力转化，提高核心竞争力有重要作用。此次入围的市级企业研发中心主要分布在新材料、电子信息、智能制造等风口产业领域。通过市级企业研发中心备案后，依托建设单位将在高新技术企业认定、申请政府科技计划项目支持、科技创新券申报等方面优先享受政策支持。

近年来，洛阳持续构建“应用基础研究—科技攻关—技术应用—成果产业化”全链条创新体系，真正把创新落到产业上、把重点落到转化上、把主体落到企业上。截至目前，洛阳各级企业研发中心达2250个，创新平台(载体)总数达3836个，为产业升级提供了有力的创新加持。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图)