航空精密轴承国家重点实验室发布十年建设“成绩单”

日前，航空及重大装备用高端轴承技术主题交流活动在洛举行，位于我市的航空精密轴承国家重点实验室发布十年建设“成绩单”。

日前，航空及重大装备用高端轴承技术主题交流活动在洛举行，位于我市的航空精密轴承国家重点实验室发布十年建设“成绩单”。

相关成果在聚焦创新前沿、助力国家能源安全、护航人民生命健康等方面取得显著突破，充分彰显轴承行业唯一国家重点实验室聚焦国家战略目标和产业重大需求，奋力挺起民族轴承工业脊梁的使命和担当。

在活动中，中国轴承工业协会理事长周宇对实验室建设成果给予高度评价：“这些成果既为洛轴发展提供了坚实保障，又为整个轴承行业的科技进步提供了有力支撑，更为制造强国建设作出重要贡献！”

相关成果取得显著突破

●面向世界科技前沿——

航空精密轴承国家重点实验室成功突破轴承钢相关技术，并将其应用于冶金轧机轴承领域。相关技术推动产品具备表面硬度高、韧性好、耐冲击等特点，显著提升了轧机轴承使用寿命。该项突破荣获国家技术发明二等奖，彰显了实验室在科技创新方面的卓越实力。

●面向经济主战场——

航空精密轴承国家重点实验室攻克了大功率风电轴承系列关键技术难题，成功研制出超大型海上风电主轴轴承，整体技术水平跃居国际领先行列，荣获国家科技进步二等奖。特别是海上16兆瓦风电机组主轴轴承的成功研制与应用，标志着我国在大功率风电主轴轴承关键技术领域，实现了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的历史性跨越，风电轴承自主化率大幅提升至70%以上，为国家能源安全与可持续发展贡献重要力量。

●面向国家重大需求——

航空精密轴承国家重点实验室在航空发动机轴承关键技术方面取得了重大突破，相关技术成果成功应用于第五代发动机主轴轴承，标志着国内航空发动机主轴轴承的研制水平迈上新台阶，为提升我国航空工业核心竞争力奠定了坚实基础。

●面向人民生命健康——

航空精密轴承国家重点实验室在高转速低噪音转盘轴承单元化设计技术上取得关键性进展，并率先在医用X射线计算机体层摄影设备领域实现应用与推广。这一技术的成功应用，打破了CT机主轴承长期被国外垄断的局面，为人民健康事业提供了更加安全可靠的国产装备支持。

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航空精密轴承国家重点实验室

航空精密轴承国家重点实验室于2015年9月30日由科技部正式批准建设。该实验室依托洛阳轴承集团股份有限公司建设，以航空与重大装备精密轴承为对象，瞄准国际前沿技术，面向我国航空工业和轴承行业当前和未来发展的重大需求，围绕高性能航空与重大装备精密轴承设计理论、航空与重大装备精密轴承抗疲劳制造、航空与重大装备精密轴承试验及评价、航空与重大装备精密轴承标准等4个研究方向，深入开展应用基础研究和竞争前共性技术研究。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯)