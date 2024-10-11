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洛阳博物馆展览“上新” 精美文物展示“峇峇娘惹”文化魅力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 08:22

      昨日，“峇(bā)峇娘惹的世界——海上丝绸之路上的峇峇娘惹文化展”在洛阳博物馆二楼临展厅开幕。这是“峇峇娘惹”文化首次以展览的形式与洛阳市民见面。

　　此次展览由洛阳博物馆、新加坡亚洲文明博物馆、土生文化馆(新加坡国家文物局)联合举办，共展出精美文物120余件(套)，包含珠饰、刺绣、纺织品、肖像、金银器、瓷器和家具等多个种类，加上丰富的东南亚土生华人珍贵照片和文字资料，展览多角度呈现了“峇峇娘惹”文化元素，让游客感受中华文化与东南亚文化交流融合的独特魅力。

　　洛阳博物馆相关负责人表示，东南亚地区是海上丝绸之路途经的重要区域，自15世纪起，移民到东南亚的华人历经数代人的奋斗，将中华文化与当地文化相融，形成了独具特色的“峇峇娘惹”文化。此次展览是“峇峇娘惹”文化第一次在洛阳的博物馆里展出，该展将持续至2025年3月5日。

　　什么是“峇峇娘惹”？

　　峇峇娘惹，又被称为土生华人。

　　明代，随着中国航海技术的发展和海上丝绸之路的不断拓展，居住在东南沿海地区的人们航行到东南亚，与当地各国进行商贸往来，其中的一部分人最终定居在印尼和马来半岛，与当地社群通婚，融入了当地的生活。

　　这些早期的中国移民几乎都是男性，他们与当地非华人女性通婚的现象非常普遍，峇峇娘惹就是他们所生的后代。其中，男子被称为“峇峇”，主要负责对外参加社会事务；女子被称为“娘惹”，主要管理家中事务。

　　“峇峇娘惹”文化有何特点？

　　峇峇娘惹继承了中华文化的精髓，也与东南亚定居地的社区紧密交融，最终孕育出了一个充满活力的融合文化。比如，峇峇娘惹的语言“峇峇话”，混合了闽南语和马来语的词汇和语法，成为一种独特的混合语言。

　　峇峇话大体上可以分为两类：峇峇马来话和峇峇福建话。峇峇马来话主要是马六甲峇峇的语言，后因许多人搬迁到新加坡而传播过去。

　　“峇峇”式马来语是早期“峇峇娘惹”身份认同的独特象征。虽然许多年轻的土生华人已不再讲，但是他们仍在推广语言课程、土生戏剧,以及诗歌等，努力复兴这门语言。峇峇福建话主要是指马来西亚槟城州土生华人的语言，它以闽南语为主，夹杂着马来语和英语中的舶来词汇。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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