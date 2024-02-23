洛阳举行2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会

2日，我市举行2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实中央、省委关于改进创新精神文明创建工作的部署要求，观摩交流中心城区落实城市提质“351”工作举措的经验做法，动员全市上下创新工作理念、提升工作标准、改进工作作风，推动文明创建和城市提质工作不断取得新成效。

我市举行2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会

江凌、徐衣显、杨骁、孙延文出席

2日，我市举行2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实中央、省委关于改进创新精神文明创建工作的部署要求，观摩交流中心城区落实城市提质“351”工作举措的经验做法，动员全市上下创新工作理念、提升工作标准、改进工作作风，推动文明创建和城市提质工作不断取得新成效。

当日上午，市委书记江凌，市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁分别带领三个观摩组，观摩了洛龙区展览路宝龙商业街区改造提升、洛龙区奥特莱斯商业综合体建设运营、涧西区石化新区家属院老旧小区改造、西工区西工小街特色商业街区建设、城市阳台建设、老城区南关片区改造提升及隐居大唐民宿运营、瀍河区白马寺片区改造提升等工作。

当日下午，我市召开高质量创建全国文明城市暨城市提质工作推进会。江凌出席并讲话，徐衣显主持会议，杨骁作具体部署，市政协主席孙延文出席。

江凌指出，城市提质是市委深刻把握区域发展极化分化趋势、立足洛阳实际作出的重要部署，是洛阳全局性重点工作。两年多来，各城市区积极落实市委部署要求，以文明城市创建为统领，紧紧抓住“两建设、三改造”阶段性重点工作，推动洛阳城市功能品质显著提升。在实践中，我们形成了一系列思路举措和思想共识。我们深刻认识到，要以做强社区服务提升群众获得感，建好用好邻里中心、社区体育公园等载体，大力推动公共服务进社区，就近就便为社区居民提供服务；要以发展新文旅来激发城市活力，依托洛阳丰富历史文化资源，坚持把新文旅作为有效抓手，切实找准城市经济“新密码”、保持城市经济活跃度；要以市场化思维谋划项目，把市场化思维贯穿始终，坚持运营前置，让项目精准对接需求、更有生命力。

江凌强调，要把握好新版测评体系要求，以更高标准、更实举措推动文明创建工作。要更加突出群众感受，坚持“创建为民、创建惠民、创建利民”，从群众需求出发，解决好群众急难愁盼问题，以文明创建惠民生、暖民心。要更加注重精神文明，强化思想道德建设、文明行为规范引领，全面提升市民文明素养和社会文明程度。要更加突出协同创建，以文明城市创建统领各类创建工作，实现有效衔接、有机融合，不断提升创建工作整体质效。要更加注重常态长效，建立健全文明创建常态长效机制，坚决克服形式主义，把文明创建融入日常、抓在经常。

江凌指出，要找准城市提质工作重点。要抓好重点项目建设，盯紧抓实高铁、机场、“城市快速路+高速路对接”等快速路网体系建设等重点，持续完善全市交通体系；抓好古都文化体验区建设，以隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区和老城古城片区为核心，以龙门石窟、白马寺、关林片区为重要支撑，加快打造“1+3”高品质古都文化体验区，推动洛阳文旅持续出圈、叫响品牌；抓好城市区重点片区连片改造，创新改造模式，加快项目进度，植入新的业态，推动城市功能品质提升。要抓好城市微改造，深刻把握城市建设由“大投入开发”转入“精细化发展”的新趋势，持续抓好老旧小区改造，力争今年全面完成2000年以前建成小区改造任务；持续抓好特色街区建设，优化空间布局，设计合理尺度，营造全新场景，吸引更多青年群体打卡消费；持续抓好市政道路微改造，加大道路断面、交通路口微改造力度，提升交通通行效率。要推动社区共建共享，抓好邻里中心和社区体育公园运营，因地制宜设置服务内容，完善市场化运营机制，增强“造血”能力；大力发展群众自治、自乐、志愿组织，引导群众自我管理、自我服务、自我教育，形成共建共治共享良好格局；提升社区治理能力，推动资源下沉、权力下放，激发社区治理活力。要扎实开展思想道德建设，抓实社区创建，让更多群众参与创建活动，在实践中强化家园意识、提升文明素养、共建美好社区；推动校家社协同育人，落实立德树人根本任务，全面构建协同育人新格局；推动文艺繁荣发展，在公共聚合空间植入文艺表演、快闪等场景，开展丰富多彩的文艺活动，不断提升古都文艺气质，增强洛阳文化影响力。

江凌强调，要持续破解城市提质突出问题。要以市场机制破解投融资难题，抢抓文旅出圈、城市热度高等机遇，乘势而上对接社会资本，做好项目策划，算好投资收益平衡账，把市场化思维贯穿项目谋划、建设运营全过程。要提高工作标准，放大视野格局，对标一流城市，转变思维理念，提升建管标准，着力保留洛阳大气感、提升城市精细度。要转变工作作风，始终树牢群众观点，经常深入实地体验，多到菜市场、公交站点、学校门口、医院门诊等地接触群众、掌握实情，及时了解群众急难愁盼问题，及时解决损害群众利益问题；坚决克服形式主义，坚决摒弃标语式、口号式抓工作和交差式抓落实，切实养成深入具体研究工作、善于在操作层面解决问题的习惯，推动各项工作任务落实落细。

会议通报了新版测评体系变化及相关要求，通报我市2022年全国文明城市测评成绩，总结2023年我市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作开展情况，分析存在问题，对做好下步工作提出明确要求。市民政局、市城管局、市交警支队作了交流发言。

市委常委王军、祁建峰、刁国泰、张玉杰、韩治群、徐超文、陈功及在洛其他相关市级领导，各城市区党政主要负责同志，市文明委和城市提质工作领导小组成员单位主要负责同志，市老干部督导团相关负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊 赵晨熹)