洛阳今年将新建65个邻里中心 改造提升75条背街小巷

2日，2024年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会召开。

2日，2024年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会召开。会议透露，洛阳市将聚焦老旧小区改造、市政微改造、邻里中心建设等民生重点领域，实施高质量创建全国文明城市重点工作提升行动计划，进一步巩固和扩大全国文明城市创建成果，不断提升群众获得感幸福感安全感。

实施改造提升：改造143个老旧小区

老旧小区改造提升。围绕改造提升管线管道、加装新能源充电桩、实施空中缆线治理、提升物业服务、完善公共服务设施等内容，2024年6月底前基本完成2000年年底以前建成的120个老旧小区改造任务，2024年12月底前完成全部共计143个老旧小区26833户改造任务。

市政微改造。聚焦医院、商超、学校等重点区域实施路口渠化、公交站点迁移等微改造措施，畅通群众出行、解决停车难题；加强市政配套设施建设，设计一批符合街区风貌要求、彰显文化底蕴的“城市名片”，利用道路拐角、社区区间空隙、高架桥下空余区域等公共场地，建设一批“体育公园”、微停车场。

文体设施改造提升。全年建成50个社区体育公园；加快社区全民健身设施建设，为全市游园绿地、社区(行政村)免费安装或更新体育健身器材100套，巩固“15分钟健身圈”建设成果。

农贸市场改造提升。对现存半封闭、大棚式农贸市场进行“硬件”提升和超市化改造，建设便民、利民、惠民的15分钟生活圈；2024年上半年前，完成单体超市化农贸市场改造，2024年底前完成综合型农贸市场改造，实现全市所有农贸市场升级为生活超市。

背街小巷改造提升。2024年底前，改造提升背街小巷75条，实现道路平整、路缘石整齐、盲道设置合理、排水排污设施完备、排水排污通畅、照明设施齐备。