74岁的王一晨：亲手制作结婚家具 一用就是40余年

今年74岁的王一晨，受父亲影响，从小喜欢做木工活儿。

王一晨介绍书柜的设计亮点

今年74岁的王一晨，受父亲影响，从小喜欢做木工活儿。他没想到的是，自己的爱好不仅成了养家糊口的营生，还成就了一段幸福姻缘……近日，记者来到位于西工区洛北街道香榭里·阳光小区的王一晨家，听他讲述自己的卯榫人生。

受父亲影响 从小喜欢做木工活儿

“这个很简单，打两个螺丝又可以用了！”一大早，王一晨就开始帮邻居修旧桌子。

记者在王一晨家中看到，他亲手打的三门大立柜、五斗柜等家具造型简洁、颜色较深，处处显示着传统美感。

说起王一晨的木工手艺，不得不提他的父亲。王一晨的父亲是江西南昌人，1956年，到原洛阳木材加工厂工作。在王一晨的印象里，父亲总在案头写写画画，研究样式各异的家具图纸，还在家里制作各类家具。

“谁家的桌子、凳子坏了，都找我父亲。”王一晨回忆，父亲的手像有魔法一般，能把一块块木头变成各类家具。

在父亲工作的年代，木匠是很吃香的，小到人们日常用的水桶、脚盆，大到婚嫁必备的桌椅、床铺，都需要木匠打造。在他印象里，父亲在十里八乡都颇受欢迎。

1968年，王一晨休学在家。受父亲影响，他开始学做木工活儿，从凳子、椅子再到桌子，制作的各类家具有模有样，得到了父亲的夸赞。