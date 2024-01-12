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河南高性能铜及镁合金中试基地落户洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 15:24

　　2月28日，洛报融媒记者从中铝洛阳铜加工有限公司获悉，河南省第四批省级中试基地名单近日公布，该企业申报的河南省高性能铜及镁合金中试基地名列其中，标志着洛阳铜基新材料优势产业链再添强劲动能。

　　河南省中试基地定位于创新链中间环节，致力于促进“基础研究—技术攻关—技术应用—成果产业化”全过程有效衔接，是从研到产的“中间站”和紧密连接创新链上下游的重要桥梁。

　　作为铜基新材料行业龙头企业，近年来，中铝洛阳铜加工充分发挥技术积淀雄厚、市场认同度高等优势，加快实施高端化、数字化、绿色化改造，推动传统产业与风口关联、向风口转型，奋力打造更具竞争力的百亿级企业。

　　此次获批的河南省高性能铜及镁合金中试基地，依托中铝洛阳铜加工国家级企业技术中心、国家认可委认可实验室建设，面向铜、镁加工科技前沿，面向国家重大需求及重点工程，开展“卡脖子”关键材料研发及产业化技术攻关，建成铜合金熔铸中试线、铜合金板带中试线等5条中试线，服务铜、镁新材料产业链，持续提升创新能力，助力供给高端化和进口替代，同时为企业、高校及科研院所提供中试服务。

　　据介绍，中铝洛阳铜加工高性能铜及镁合金中试基地建设以来，坚持以国家战略和市场需求为导向，以项目实施为重要抓手，瞄准新能源用高性能铜合金系列带材、电子信息用框架材料等研制及生产，累计承担了多项国家、省级重点科研项目，在关键技术突破和关键材料自主可控等方面取得可圈可点的成绩。

　　中铝洛阳铜加工相关负责人表示，将坚持创新引领，聚焦高性能铜及镁合金科技成果转化关键环节，不断探索产业发展路径新机制，为保障国家重点领域材料安全，提升有色金属行业中试能力和成果转化提供强有力的“洛阳支撑”“洛阳保障”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 许利民 张志阳 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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