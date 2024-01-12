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洛阳相关部门全力做好元宵焰火晚会保障工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2024.02.26 08:15

医护人员随时待命

　　24日，为确保2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会及周边安全有序，我市相关部门全力做好保障工作。

城管队员现场守护

　　我市城管部门共出动执法队员650人、园林绿化员工120余人、环卫工人900余人，执法车210余台次等，高标准做好重点路段人员分流、停车疏导、执法巡查、应急处突等工作。我市卫健部门抽调40余名医护人员参与医疗保障工作，他们于16时抵达保障点，直至22时才撤离现场。“让市民安心欣赏焰火，我们做好健康保障。”一名现场医护人员说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 王博东 通讯员 廉颖颖 蔺慧娟 摄）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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