洛阳相关部门全力做好元宵焰火晚会保障工作

24日，为确保2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会及周边安全有序，我市相关部门全力做好保障工作。

医护人员随时待命

24日，为确保2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会及周边安全有序，我市相关部门全力做好保障工作。

城管队员现场守护

我市城管部门共出动执法队员650人、园林绿化员工120余人、环卫工人900余人，执法车210余台次等，高标准做好重点路段人员分流、停车疏导、执法巡查、应急处突等工作。我市卫健部门抽调40余名医护人员参与医疗保障工作，他们于16时抵达保障点，直至22时才撤离现场。“让市民安心欣赏焰火，我们做好健康保障。”一名现场医护人员说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 王博东 通讯员 廉颖颖 蔺慧娟 摄）