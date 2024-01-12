洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抓住年味“尾巴 ” 博物馆里花式闹元宵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.25 12:19

　　猜灯谜、品汤圆、做花灯……这个双休日，洛阳各博物馆人气爆棚，大家抓住年味的“尾巴”，花式闹元宵。

　　在洛阳周公庙博物馆，“既见鱼灯 吉庆有余”元宵节主题社教活动带领小朋友们动手制作鱼灯，祈愿新的一年幸福安康。

　　在洛阳古墓博物馆，“画龙工坊”正式开营，15个家庭齐聚一堂，一起学习“龙文物”的发展演变，并动手绘制自己喜欢的“龙灯”。

　　在八路军驻洛办事处纪念馆，一个个主题谜题吸引众多市民、游客参与，大家共同猜红色灯谜、学党史知识。

　　在洛阳博物馆，研学导师带领小朋友们制作锦鲤纸鱼灯，期盼新一年大家都能如“鲤鱼跳龙门”一样获得成长与进步。

　　在二里头夏都遗址博物馆，小朋友们一起动手制作月球灯，在“科技味儿”满满的体验中，畅享“漫步月球”的美好未来。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 孙怡萌 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
        龙年到，一些人希望生个“龙宝宝”，但近日喜得“龙宝宝”的市民王女士心情颇为复杂，她产检时发现胎儿体内...
  • ·29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵...
  • 明日起，白马寺取消所有线下售票窗口
  • 浪漫唯美！一起来感受古诗词里的元宵节
  • 宁夏游客“大老师” 获“洛阳文化旅游...
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 开足马力忙生产 冲刺首季“开门红”
  • 2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵...
  • 今明两天，洛阳民俗博物馆延长开放时间
  • 全市集成电路与智能传感器产业链观摩...
  • 徐衣显主持召开市政府第22次常务会议
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    雪梅

    正月十五雪打灯

    洛阳上空焰火璀璨

    文艺表演
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605