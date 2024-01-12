抓住年味“尾巴 ” 博物馆里花式闹元宵

猜灯谜、品汤圆、做花灯……这个双休日，洛阳各博物馆人气爆棚，大家抓住年味的“尾巴”，花式闹元宵。

猜灯谜、品汤圆、做花灯……这个双休日，洛阳各博物馆人气爆棚，大家抓住年味的“尾巴”，花式闹元宵。 猜灯谜、品汤圆、做花灯……这个双休日，洛阳各博物馆人气爆棚，大家抓住年味的“尾巴”，花式闹元宵。 在洛阳周公庙博物馆，“既见鱼灯 吉庆有余”元宵节主题社教活动带领小朋友们动手制作鱼灯，祈愿新的一年幸福安康。 在洛阳古墓博物馆，“画龙工坊”正式开营，15个家庭齐聚一堂，一起学习“龙文物”的发展演变，并动手绘制自己喜欢的“龙灯”。 在八路军驻洛办事处纪念馆，一个个主题谜题吸引众多市民、游客参与，大家共同猜红色灯谜、学党史知识。 在洛阳博物馆，研学导师带领小朋友们制作锦鲤纸鱼灯，期盼新一年大家都能如“鲤鱼跳龙门”一样获得成长与进步。 在二里头夏都遗址博物馆，小朋友们一起动手制作月球灯，在“科技味儿”满满的体验中，畅享“漫步月球”的美好未来。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 孙怡萌 文/图)