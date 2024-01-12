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洛阳城管部门全力护航元宵焰火晚会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.25 12:19

　　2月24日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会举行，为确保活动现场及周边安全有序，洛阳市城市管理局提前部署，安排执法、环卫、园林绿化等多部门力量全面护航。

　　为确保焰火晚会现场及周边市容秩序整洁有序，洛阳市城市管理执法支队出动执法队员650余人、执法车辆210余台次，部署执勤点位32处、成立执法巡查组6个、应急支援组12个，重点对东起龙门大道、西至王城大道两条主干道区域内重要路段及重点路口进行执法管控，并对洛阳桥、牡丹桥、王城桥、西苑桥等四座桥梁桥面秩序进行治理维护，以最快速度、最高标准做好人员分流、停车疏导、执法巡查、应急处突等各项保障工作。

　　为保障晚会现场核心区周边范围环境安全，避免人员受伤和财产损失，24日下午，洛阳市城管局园林绿化中心组织人员对园区绿植、毛草屋顶、草坪、垃圾场等进行打湿工作，重要位置加放灭火器，协调绿化中心后勤洒水车6辆分布在园区各个高风险区域，协调消防车1辆消防人员值守，从政坊全体职工共计120多人参与晚间值守。

　　焰火晚会结束，人潮散去后，洛阳市城管局环境卫生服务中心立即组织环卫工人900余人开展清扫作业，连夜对道路及绿化带内的废弃物进行清扫、收集、归堆，垃圾压缩车、洗扫车等各种车辆及时作业，加强对活动场地周边路段的清扫保洁，并对共享单车进行清理，迅速恢复干净有序的市容环境。此外，为有效应对晚会期间游客陡增带来的如厕压力，环卫部门还机动调配了5座移动公厕，解决现场游客如厕难题。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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