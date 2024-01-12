礼遇关爱！洛阳优秀群体代表受邀现场观看元宵焰火晚会

绚烂焰火，点亮元宵佳节。24日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊华彩上演，美轮美奂的焰火，将古都夜空装扮成火树银花不夜天。

绚烂焰火，点亮元宵佳节。24日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊华彩上演，美轮美奂的焰火，将古都夜空装扮成火树银花不夜天。

当晚，洛阳市邀请科技工作者、教育工作者、文旅工作者、“大国工匠”“中原大工匠”“河洛大工匠”，以及高层次人才、重点企业等代表到现场共赏绚烂焰火、共庆元宵佳节，用一场视觉盛宴向他们致以节日的问候和美好的祝福。大家在璀璨的焰火中感受到浓浓的关爱和礼遇，无不祝福洛阳的明天更加美好。

“今晚有幸被邀请现场观看这场焰火盛会，感到非常荣幸，感谢市委、市政府对科技工作者的关心和关爱。”中科(洛阳)机器人与智能装备研究院理事长牟克雄表示，在今后的工作中，他将把市委、市政府的关爱和礼遇转化为工作动力，开展好研发创新工作，持续激发企业创新活力,努力把更多科技成果和技术运用到洛阳的工业和经济发展上，为洛阳高质量发展贡献更多智慧与力量。

作为一名一线工人代表，“大国工匠”、中信重工铸锻公司电炉班大班长、杨金安大工匠工作室带头人杨金安深深感受到了党和政府对基层一线工作者的重视与关心关爱。“我将把市委、市政府以及社会大家庭对我们关爱和礼遇传达给身边的工友，激励大家在今后的工作中更加努力拼搏，奋勇向前，为洛阳制造业高质量发展添砖加瓦。”杨金安说。

“非常荣幸能受邀到现场观看这场精彩的焰火表演，市委、市政府对科技工作者的关心关爱让我倍感温暖，我发自内心地为洛阳的发展感到骄傲和自豪。”河南省科技创新杰出青年、河南省颗粒与多相流科学国际联合实验室主任虞跨海表示，洛阳高度重视人才工作，为科技人才营造了有利自身发展的优质环境，今后他将带领团队聚焦本领域中的重大科学问题和难题，让更多的科研成果早日走出实验室，为洛阳创新发展贡献更多“新”活力、“新”动能。

“这是我第一次到现场观看焰火晚会，此次受邀观看让我倍感鼓舞，体现了市委、市政府对科技工作者的关爱和尊重。”河洛青年创新人才、洛阳双瑞精铸钛业有限公司副总经理乔海滨表示，今后将发挥好一名工业科技工作者的作用，牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”，着力攻克一批卡脖子的关键核心技术，为洛阳的科技创新发展多作贡献。