洛阳21名高层次人才受邀现场观看元宵焰火晚会

当看到天空中绽放出灿烂焰火，冀一家人心中满是兴奋之情。“第一次近距离现场观看焰火晚会，真是太激动了！”冀保峰说。

冀保峰与家人在现场观看（图片由冀保峰提供）

当看到天空中绽放出灿烂焰火，冀一家人心中满是兴奋之情。“第一次近距离现场观看焰火晚会，真是太激动了！”冀保峰说。

24日晚，洛阳市2024年“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊举行。受市委组织部邀请，包括冀保峰在内的21名高层次人才与家人一起现场观看焰火晚会，在绚烂焰火下体会洛阳对人才的礼遇与尊重。

冀保峰是2023年中原科技创新领军人才、龙门实验室智能系统科创中心主任、河南科技大学信息工程学院工会主席，多年来他聚焦智能制造、智能系统、农机装备等领域研发，取得了一系列成果。“今天我们一家四口来到现场观看，感到特别荣幸，深切感受到洛阳对人才的重视和关心。”冀保峰说，洛阳为自己科研事业发展提供了广阔的平台，真心希望能有更多人才来洛，与洛阳双向奔赴、共谋发展。

“作为一名在洛阳定居20多年的河北人，洛阳又给了我一次大大的惊喜！”第十一批省优秀专家、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司高级技术专家刘国齐怀着激动的心情看完了整场晚会。

刘国齐告诉洛报融媒记者，在洛阳研究生毕业后自己就留在洛阳打拼，一直从事先进耐火材料研发工作。“这几年，我感觉洛阳对人才越来越重视，人才政策保障全，情感关怀暖人心，免去了广大人才的后顾之忧。”刘国齐说，接下来，自己将和公司课题组的同事们聚焦国家重大需求，进行关键耐火材料研发，力争为我国耐火材料事业发展作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张冀）