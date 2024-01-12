洛阳到宁波K168次列车上演“元宵诗会”

“好精彩的汉服走秀！”“太棒了！没想到在火车上也能过元宵节。”23日，农历正月十四，郑州客运段洛阳中心宁波二队洛宁四组在奔驰的K168次列车上举行了“元宵诗会”，向旅客展示汉服走秀和元宵诗词诵读。
“好精彩的汉服走秀！”“太棒了！没想到在火车上也能过元宵节。”23日，农历正月十四，郑州客运段洛阳中心宁波二队洛宁四组在奔驰的K168次列车上举行了“元宵诗会”，向旅客展示汉服走秀和元宵诗词诵读。
“好精彩的汉服走秀！”“太棒了！没想到在火车上也能过元宵节。”23日，农历正月十四，郑州客运段洛阳中心宁波二队洛宁四组在奔驰的K168次列车上举行了“元宵诗会”，向旅客展示汉服走秀和元宵诗词诵读。
洛阳到宁波K168次列车在洛阳站始发，身着汉服的乘务员刘鹏组织旅客登车。餐车为旅客准备了元宵，列车工作人员向旅客送上元宵，送上节日祝福。
列车8号车厢被装扮一新，车厢内挂着写满唐诗宋词的元宵佳句，飘扬的彩纸散发着浓浓墨香，“元宵诗会”书法秀引起旅客关注。
旅客们积极参加汉服秀活动，伴着欢快的音乐，旅客们和乘务组职工进行走秀互动，获得热烈的掌声。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 刘富强/图)
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