今明两天，洛阳民俗博物馆延长开放时间

今日，“洛阳民俗博物馆”发布公告称，为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆于2月24日(正月十五)、25日(正月十六)两天，延时开放。
今日，“洛阳民俗博物馆”发布公告称，为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆于2月24日(正月十五)、25日(正月十六)两天，延时开放。
今日，“洛阳民俗博物馆”发布公告称，为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆于2月24日(正月十五)、25日(正月十六)两天，延时开放。具体内容如下：
洛阳民俗博物馆元宵节延时开放公告
各位观众朋友：
元宵佳节喜团圆，为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆于2024年2月24日(正月十五)、25日(正月十六)两天，延时开放。闭馆时间由17:00延长至18:00，请大家安排好参观时间，洛阳民俗博物馆欢迎您的到来，祝您元宵节快乐！
2024年2月24日
温馨提示：
1.个人参观无需预约，须携带身份证原件(一人一证)，在入口闸机处识别身份证后快速入馆。
2.团队参观须关注“洛阳民俗博物馆”微信公众号跳转小程序进行预约。⑥
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