今明两天，洛阳民俗博物馆延长开放时间

今日，“洛阳民俗博物馆”发布公告称，为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆于2月24日(正月十五)、25日(正月十六)两天，延时开放。

今日，“洛阳民俗博物馆”发布公告称，为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆于2月24日(正月十五)、25日(正月十六)两天，延时开放。 今日，“洛阳民俗博物馆”发布公告称，为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆于2月24日(正月十五)、25日(正月十六)两天，延时开放。具体内容如下： 洛阳民俗博物馆元宵节延时开放公告 各位观众朋友： 元宵佳节喜团圆，为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆于2024年2月24日(正月十五)、25日(正月十六)两天，延时开放。闭馆时间由17:00延长至18:00，请大家安排好参观时间，洛阳民俗博物馆欢迎您的到来，祝您元宵节快乐！ 2024年2月24日 温馨提示： 1.个人参观无需预约，须携带身份证原件(一人一证)，在入口闸机处识别身份证后快速入馆。 2.团队参观须关注“洛阳民俗博物馆”微信公众号跳转小程序进行预约。⑥