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元宵佳节到来 洛阳雨雪“退场”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:52

　　今日是我国传统节日元宵节。除了吃汤圆、赏花灯，在古代，元宵节也是一个充满浪漫色彩的节日，许多男女青年会趁此时机与情人相会。

　　据中国天气网消息，今明两天，我国北方大部分地区降雪停歇，南方仍有雨雪天气。

　　市气象台昨日17时28分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

　　截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，昨日夜间本轮降雪天气趋于停止，受冷空气扩散和高空短波槽共同影响，28日前后我市将再次出现雨雪天气。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天间多云，南部山区有零星小雪，气温-4℃～6℃。

　　明日：多云到阴天，气温-4℃～9℃。

　　26日(周一)：阴天到多云，偏东风4级左右，气温-2℃～5℃。

　　27日(周二)：多云到阴天，夜里雨夹雪转小雪，气温-3℃～8℃。

　　28日(周三)：阴天有小雪，气温-2℃～2℃。

　　29日(周四)：小雪转阴天，气温-1℃～3℃。

　　3月1日(周五)：阴天到多云，气温-1℃～9℃。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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