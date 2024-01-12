元宵佳节到来 洛阳雨雪“退场”

今日洛阳阴天间多云，南部山区有零星小雪，气温-4℃～6℃。

今日是我国传统节日元宵节。除了吃汤圆、赏花灯，在古代，元宵节也是一个充满浪漫色彩的节日，许多男女青年会趁此时机与情人相会。

据中国天气网消息，今明两天，我国北方大部分地区降雪停歇，南方仍有雨雪天气。

市气象台昨日17时28分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，昨日夜间本轮降雪天气趋于停止，受冷空气扩散和高空短波槽共同影响，28日前后我市将再次出现雨雪天气。

最近几天天气预报

今日：阴天间多云，南部山区有零星小雪，气温-4℃～6℃。

明日：多云到阴天，气温-4℃～9℃。

26日(周一)：阴天到多云，偏东风4级左右，气温-2℃～5℃。

27日(周二)：多云到阴天，夜里雨夹雪转小雪，气温-3℃～8℃。

28日(周三)：阴天有小雪，气温-2℃～2℃。

29日(周四)：小雪转阴天，气温-1℃～3℃。

3月1日(周五)：阴天到多云，气温-1℃～9℃。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博)