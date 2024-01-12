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全市集成电路与智能传感器产业链观摩暨工作推进会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:29

　　昨日，全市集成电路与智能传感器产业链观摩暨工作推进会举行。我市将集众智、合众力，努力把集成电路与智能传感器产业链打造为具有洛阳特色和优势的高能级产业链。

　　集成电路与智能传感器产业链是我市优势产业链之一，具有技术密集度高、成长性好、发展空间大等特点。去年以来，我市围绕该产业链重点实施了总投资139.5亿元的13个重点项目，围绕智能传感器、电子特气、硅基电子功能材料等重点细分领域，实施重大科技项目16个。中硅高科电子信息材料转型升级一期项目去年8月建成投用，麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目去年8月开工建设，龙门实验室先进硅基光电功能材料研究攻克原料提纯难题，一批产业、科研重大项目取得积极进展。

　　按照会议部署，下一步，我市将落实“专班+例会”工作机制，定期召开联席会议，以更大力度、更强合力，将健全大中小企业协同发展机制、推动科技创新向产业聚焦、强化金融精准支撑、推动产业链全链式改造提升等重点任务落地落实。

　　当日，与会人员实地观摩了洛阳中硅高科技有限公司和麦斯克电子材料股份有限公司，相关单位在会上作交流发言。

　　副市长任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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