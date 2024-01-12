元宵节，来洛邑古城猜灯谜吧！

正月十五闹元宵，洛阳城内年味浓。23日，记者获悉，2月24日(正月十五)，洛邑古城将举办丰富多彩的活动，带领游客火树银花闹元宵。

正月十五闹元宵，洛阳城内年味浓。23日，记者获悉，2月24日(正月十五)，洛邑古城将举办丰富多彩的活动，带领游客火树银花闹元宵。

活动名称：“潮唐千灯会”猜灯谜活动

活动地点：新潭(洛邑古城湖景)、宴天下等园区内景观周边

活动内容：在新潭(洛邑古城湖景)、宴天下等园区内景观周边，将摆放数个高2.4米、宽3米的灯笼架，架子上布满灯谜，等待游客“解谜”。届时，在洛邑古城城市书房前，还将设置兑奖区，猜对灯谜的游客，可前往兑换神秘奖品。

活动名称：诗迷灯会

活动地点：文峰塔祈福树下

活动内容：上元夜，月华流照。一场别开生面的灯谜盛会，将在文峰塔祈福树下上演。猜中谜底就有好彩头！可找汤圆小姐姐兑换元宵好礼。

活动名称：国风演绎秀

活动地点：文峰塔/新潭/墨池等

活动内容：龙腾虎跃齐贺岁，古乐激昂庆丰年。舞龙舞狮、戏曲、水幕电影等将在上元夜精彩上演。

活动名称：特色美食品尝

活动地点：文峰桥头

活动内容：元宵有甜有咸，洛邑古城滋味更全，带有洛阳特色的牡丹汤圆应时而至。以牡丹为馅，用牡丹做汤底，让游客提前感受牡丹花开的气息。

活动名称：洛邑奇遇

活动地点：洛邑古城园区内

活动内容：上元夜的洛邑古城，唐僧师徒四人误入，与故交女儿国国王意外相遇，展开一场纠葛……

（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 石智卫 程俊晖）