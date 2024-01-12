洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

元宵节，来洛邑古城猜灯谜吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 19:32

　　正月十五闹元宵，洛阳城内年味浓。23日，记者获悉，2月24日(正月十五)，洛邑古城将举办丰富多彩的活动，带领游客火树银花闹元宵。

　　活动名称：“潮唐千灯会”猜灯谜活动

　　活动地点：新潭(洛邑古城湖景)、宴天下等园区内景观周边

　　活动内容：在新潭(洛邑古城湖景)、宴天下等园区内景观周边，将摆放数个高2.4米、宽3米的灯笼架，架子上布满灯谜，等待游客“解谜”。届时，在洛邑古城城市书房前，还将设置兑奖区，猜对灯谜的游客，可前往兑换神秘奖品。

　　活动名称：诗迷灯会

　　活动地点：文峰塔祈福树下

　　活动内容：上元夜，月华流照。一场别开生面的灯谜盛会，将在文峰塔祈福树下上演。猜中谜底就有好彩头！可找汤圆小姐姐兑换元宵好礼。

　　活动名称：国风演绎秀

　　活动地点：文峰塔/新潭/墨池等

　　活动内容：龙腾虎跃齐贺岁，古乐激昂庆丰年。舞龙舞狮、戏曲、水幕电影等将在上元夜精彩上演。

　　活动名称：特色美食品尝

　　活动地点：文峰桥头

　　活动内容：元宵有甜有咸，洛邑古城滋味更全，带有洛阳特色的牡丹汤圆应时而至。以牡丹为馅，用牡丹做汤底，让游客提前感受牡丹花开的气息。

　　活动名称：洛邑奇遇

　　活动地点：洛邑古城园区内

　　活动内容：上元夜的洛邑古城，唐僧师徒四人误入，与故交女儿国国王意外相遇，展开一场纠葛……

　　（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 石智卫 程俊晖）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
        龙年到，一些人希望生个“龙宝宝”，但近日喜得“龙宝宝”的市民王女士心情颇为复杂，她产检时发现胎儿体内...
  • ·29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 凯旋路西工小街段等路段今年将实施“...
  • 洛阳将出现间歇性雨雪天气，请注意防...
  • 百家基金进洛阳产业峰会举行
  • 河柴重工：开足马力加紧生产 力争实现...
  • 江凌与新华社河南分社社长李俊举行工...
  • 江凌调研关林片区改造提升工作
  • 徐衣显调研复工复产、项目建设和航空...
  • 洛阳天街新春盛会上演 带你穿越千年领...
  • 国家围棋集训队名单公布 洛阳两位棋手...
  • 和令机械：重研发 销路畅
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    雪梅

    九洲池龙年看龙

    雪中游白马寺

    文艺表演
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605