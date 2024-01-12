元宵焰火晚会期间，洛阳多条公交线路调整

洛阳市2024年“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会将于2月24日(元宵节20：00-20：30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行。

洛阳市2024年“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会将于2月24日(元宵节20：00-20：30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行。 洛阳市2024年“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会将于2月24日(元宵节20：00-20：30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行。2月24日17：30至活动结束，部分公交线路临时调整。 一、线路调整方案 1路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。 3路：绕行太康路、市府西街。 15路：临时调整为“谷水西-解放路九都路口”区间运行。 25路：绕行周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路。 26路：绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州路。 28路：绕行开元大道、周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路、滨河北路。 29路：绕行南昌路、河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道 33路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、嘉豫门大街。 34路：临时调整为“中州东路公交停车场-王城大道丽春东路口”区间运行。 35路：绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路。 37路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。 49路：绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州中路。 52路：绕行新伊大街、新街桥、九都路、定鼎大道。 53路：绕行唐宫东路、新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。 55路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、承福门大街、中州中路、嘉豫门大街。 57路：绕行新街桥、新伊大街、开元大道。 58路：绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。 60路：绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路、英才路、积翠南街、王城大道、宜人路、市府西街、太康路。 62路：行驶至王城大道与开元大道交叉口后，绕行王城大道快速路、九都路。 63路：绕行河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道、王城大道。 65路：由西关发车，绕行承福门大街、九都路、新街桥、滨河南路、龙门大道。 68路：临时调整为“丰李-积翠南街”区间运行。 69路：临时调整为“谷水西-九都路嘉豫门大街口”区间运行。 70路：绕行河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道。 75路：绕行九都路、南昌路、河洛路、瀛洲桥、周山大道、开元大道、厚载门街。 76路：绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。 77路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。 81路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都东路、定鼎大道。 84路：绕行滨河北路、芳泽路、河洛路、瀛洲桥、滨河南路。 88路：绕行瀛洲桥、周山大道、开元大道、学府街、古城路。 92路：绕行新伊大街、新街桥、九都路、解放路恢复原线。 93路：由西关发车，绕行承福门大街、九都路、新街桥、滨河南路、龙门大道。 97路、D97路、105路、万安山专线：绕行太康路、长夏门街、开元大道。 99路：临时调整为“龙门石窟-王城大道太康路口”区间运行。 201路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、体育场路。 203路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。 207路：临时调整为“谷水西-丽春东路王城大道口”区间运行。 V16路：绕行长夏门街、开元大道、通济街。 文旅专线：临时调整为“谷水西-应天门”区间运行。 万年青专线：由西关发车，绕行承福门大街、九都东路、新街桥、滨河南路。 便民2号专线、61路、78路：焰火晚会期间临时停运。 二、增设3处公交接驳点 为方便群众在焰火晚会结束后乘车，洛阳市公交集团安排专线车辆，增设文博路地铁文博园站A口、龙门大道赵村路口以北东辅道、王城大道地铁隋唐园站(路东)3处公交接驳点，乘客可根据车辆显示屏和指示牌选择乘坐方向。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）