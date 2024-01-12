洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

元宵焰火晚会期间，洛阳多条公交线路调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 18:38

　　洛阳市2024年“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会将于2月24日(元宵节20：00-20：30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行。2月24日17：30至活动结束，部分公交线路临时调整。

　　一、线路调整方案

　　1路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　3路：绕行太康路、市府西街。

　　15路：临时调整为“谷水西-解放路九都路口”区间运行。

　　25路：绕行周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路。

　　26路：绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州路。

　　28路：绕行开元大道、周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路、滨河北路。

　　29路：绕行南昌路、河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道

　　33路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、嘉豫门大街。

　　34路：临时调整为“中州东路公交停车场-王城大道丽春东路口”区间运行。

　　35路：绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路。

　　37路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　49路：绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州中路。

　　52路：绕行新伊大街、新街桥、九都路、定鼎大道。

　　53路：绕行唐宫东路、新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

　　55路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、承福门大街、中州中路、嘉豫门大街。

　　57路：绕行新街桥、新伊大街、开元大道。

　　58路：绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

　　60路：绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路、英才路、积翠南街、王城大道、宜人路、市府西街、太康路。

　　62路：行驶至王城大道与开元大道交叉口后，绕行王城大道快速路、九都路。

　　63路：绕行河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道、王城大道。

　　65路：由西关发车，绕行承福门大街、九都路、新街桥、滨河南路、龙门大道。

　　68路：临时调整为“丰李-积翠南街”区间运行。

　　69路：临时调整为“谷水西-九都路嘉豫门大街口”区间运行。

　　70路：绕行河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道。

　　75路：绕行九都路、南昌路、河洛路、瀛洲桥、周山大道、开元大道、厚载门街。

　　76路：绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

　　77路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　81路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都东路、定鼎大道。

　　84路：绕行滨河北路、芳泽路、河洛路、瀛洲桥、滨河南路。

　　88路：绕行瀛洲桥、周山大道、开元大道、学府街、古城路。

　　92路：绕行新伊大街、新街桥、九都路、解放路恢复原线。

　　93路：由西关发车，绕行承福门大街、九都路、新街桥、滨河南路、龙门大道。

　　97路、D97路、105路、万安山专线：绕行太康路、长夏门街、开元大道。

　　99路：临时调整为“龙门石窟-王城大道太康路口”区间运行。

　　201路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、体育场路。

　　203路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　207路：临时调整为“谷水西-丽春东路王城大道口”区间运行。

　　V16路：绕行长夏门街、开元大道、通济街。

　　文旅专线：临时调整为“谷水西-应天门”区间运行。

　　万年青专线：由西关发车，绕行承福门大街、九都东路、新街桥、滨河南路。

　　便民2号专线、61路、78路：焰火晚会期间临时停运。

　　二、增设3处公交接驳点

　　为方便群众在焰火晚会结束后乘车，洛阳市公交集团安排专线车辆，增设文博路地铁文博园站A口、龙门大道赵村路口以北东辅道、王城大道地铁隋唐园站(路东)3处公交接驳点，乘客可根据车辆显示屏和指示牌选择乘坐方向。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
        龙年到，一些人希望生个“龙宝宝”，但近日喜得“龙宝宝”的市民王女士心情颇为复杂，她产检时发现胎儿体内...
  • ·29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 凯旋路西工小街段等路段今年将实施“...
  • 洛阳将出现间歇性雨雪天气，请注意防...
  • 百家基金进洛阳产业峰会举行
  • 河柴重工：开足马力加紧生产 力争实现...
  • 江凌与新华社河南分社社长李俊举行工...
  • 江凌调研关林片区改造提升工作
  • 徐衣显调研复工复产、项目建设和航空...
  • 洛阳天街新春盛会上演 带你穿越千年领...
  • 国家围棋集训队名单公布 洛阳两位棋手...
  • 和令机械：重研发 销路畅
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    雪梅

    九洲池龙年看龙

    雪中游白马寺

    文艺表演
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605