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正月十五去哪儿玩？洛阳赏花灯、闹元宵攻略来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 15:05

　　王城公园

　　今年春节，王城公园的绝美灯光和精彩节目火爆出圈，位居本地人最爱去的十大景点首位。

　　元宵佳节，王城公园依旧灯火阑珊。“龙腾王城”“风起洛阳”“又见神都”“奇幻森林”等巨型灯组辉煌璀璨。威武巨龙盘旋而成的穿行通道宏伟绚丽，高大巨型的“鲤鱼跃龙门”震撼夺目，花灯塑造的诗词长廊如“时空隧道”，彰显出丝绸之路的繁盛景象。

　　除了绚烂夺目的巨型彩灯，公园白天还有精彩纷呈的民俗表演。远道而来的辽宁高跷秧歌是国家级非物质文化遗产项目，表演风趣诙谐，番邦特技让您感受西域风情，体验视觉刺激。还有情景舞蹈剧鱼跃龙门颜值颇高，以及逗得观众哈哈大笑的县令审奇案，让您参与其中，感受游园乐趣。元宵佳节，王城公园精彩继续上演！

　　节目单

　　营业时间：持续至2月25日

　　西门(6:00-22:00)北门(8:00-22:00)

　　停票时间(21:00)关灯时间(21:30)

　　隋唐城遗址植物园

　　隋唐城遗址植物园今年主打一个“惊艳”！生命之树、万里长城、双龙戏珠、隋唐盛世、十二生肖、敦煌飞天、祥狮贺岁等百十余组大型灯组壮丽璀璨，在遍布园区的装饰灯映衬下，一步一景，绚烂无比。

　　公园琳琅满目的民俗表演更是看点十足。火树银花般的打铁花、精彩刺激的高空走钢丝、极具视觉效果的龙凤呈祥以及极具中式浪漫的水上汉婚大典，屡次成为春节期间的爆款，吸引众多游客前来围观。大年初一洛阳春节焰火晚会，隋唐城遗址植物园滴翠湖因“水映烟花”成为网友心中的“最佳观赏地”，不少网友纷纷表示，正月十五元宵焰火晚会提前去占位！

　　据悉，元宵佳节，园区将加场“淳和广场打铁花舞火龙”表演现场，从大年初八开始，增加烟花瀑布表演；水上打铁花加场，为每天18:30一场，一直持续到正月十六。

　　节目单

　　营业时间：持续至2月25日(正月十六)

　　8:00开始售、检票，21:00停止售票，亮灯时间18:00(具体关灯时间以景区通知为准)

　　从政坊游园

　　今年春节的从政坊游园绝对算得上洛阳人自己的“迪士尼乐园”!遍布全园的动漫人物可爱乖萌、《冰雪奇缘》《灰姑娘》等经典儿童舞台剧赏心悦目、《熊出没》《小猪佩奇》等短剧表演生动形象，精致的妆造和创意的逗趣表演引得围观小朋友捧腹大笑。

　　元宵节，从政坊游园活动精彩继续！正月十五上午，园区还将推出免费游园政策，欢迎大、小朋友来此游玩。据悉，近期从政坊游园活动时间为正月十五上午，正月十六全天。

　　节目单

 

　　(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳 通讯员 张晶晶 孙拯 胡雪薇 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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