涧西区长春社区邻里中心：“国潮元宵会”真热闹

投壶、画团扇、猜灯谜、汉服打卡……昨日上午，在涧西区长春社区邻里中心，一场丰富多彩的“国潮元宵会”热闹开场，20多个亲子家庭在这里“一站式”体验元宵佳节传统文化。

投壶、画团扇、猜灯谜、汉服打卡……昨日上午，在涧西区长春社区邻里中心，一场丰富多彩的“国潮元宵会”热闹开场，20多个亲子家庭在这里“一站式”体验元宵佳节传统文化。

在活动现场，除了民俗讲解，长春社区还特别设置投壶、猜灯谜、掷沙包、汉服打卡、元宵制作、画团扇6个游戏环节，采取发放游园卡的形式，将传统民俗项目与闯关集章结合起来，让大人孩子都玩得过瘾。

据悉，此次活动是长春社区党委依托邻里中心，邀请居民、联动商户举办的党群同乐主题活动，活动中所有道具和礼品均由爱心商户提供。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 摄）