涧西区武汉路社区：“能人”花式“闹元宵”

“我做得最快。”“我的灯笼最好看。”……昨日，在涧西区武汉路街道武汉路社区，围坐在一起的20余个喜爱DIY的亲子家庭，正认真地组装灯笼，欢声笑语飘向窗外。

制作元宵

“我做得最快。”“我的灯笼最好看。”……昨日，在涧西区武汉路街道武汉路社区，围坐在一起的20余个喜爱DIY的亲子家庭，正认真地组装灯笼，欢声笑语飘向窗外。

“胡老师，我这样安装灯泡可以吧？”“您帮我看看，这个零件是不是安装在这里？”坐在居民中间教授灯笼制作技艺的胡广金，是辖区返乡大学生。由于热衷公益活动，并擅长手工制作，他加入了社区“青年能人”队伍。

每年寒暑假返乡后，胡广金都主动参加社区志愿服务活动，为社区儿童辅导作业，教做各种手工。近日，他听说辖区组织的元宵节活动中有DIY灯笼环节，便主动请缨担任指导。

“活动普及科学知识，让居民共享‘甜蜜’，还锻炼了‘能人’队伍。”武汉路社区党委书记张静介绍，当前，洛阳正加快建设青年友好型城市，希望更多青年走进社区、了解社区、留在社区，参与基层治理。

正带着儿子制作灯笼的居民邓保健说：“我喜欢琢磨电器的原理，擅长维修家电，所以加入了社区‘维修能人’队伍，为居民义务维修电器，不仅丰富了业余生活，也帮助了需要帮助的人。”

这边龙灯闪耀，那边元宵飘香。在元宵制作区，“美食能人”正忙着教大家制作元宵，居民们纷纷表示，吃出了家的味道。

如今，在武汉路社区，许多潜藏的“能工巧匠”被发掘出来，他们中有党员，也有群众，说到为社区做公益，大家都笑着说：“社区就是俺的家，为家里干点啥不是应该的嘛！”（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 彭梦蝶 蒋莎曼 文/图）