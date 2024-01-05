元宵节，洛阳多家博物馆亲子活动等您来

24日是元宵节，洛阳多家博物馆为孩子们准备了关于传统民俗的公益亲子活动，期待大家的参与。

24日是元宵节，洛阳多家博物馆为孩子们准备了关于传统民俗的公益亲子活动，期待大家的参与。

您知道元宵节名称的来历吗？正月是农历的元月，古人称“夜”为“宵”，正月十五是农历新年的第一个月圆之夜，所以正月十五被称作元宵节。元宵节又称上元节、元夕、灯节，在隋唐时期是举国上下欢庆新春的重要节日。隋炀帝时期废止了元宵节的禁令，不仅允许燃灯，还以朝廷名义组织大规模的欢庆娱乐活动。在博物馆的亲子活动中，研学导师将带领孩子们认识这些关于节日的小知识和传统习俗，并动手制作各类花灯。

具体活动安排如下：

洛阳博物馆活动时间为24日14:30，小朋友将现场学习制作锦鲤纸鱼灯，参与者年龄要求在6岁至12岁，限额15人；

二里头夏都遗址博物馆活动时间为24日14:30，小朋友将学习制作五彩斑斓的月球灯，参与者年龄要求在6岁至12岁，限额10人；

洛阳民俗博物馆活动时间为24日14:00，小朋友除了制作花灯，还将参观洛阳民俗博物馆“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”，探索中华龙文化，参与者年龄要求在5岁至12岁，限额10人；

洛阳周公庙博物馆活动时间为24日14:30，内容为制作鱼灯，参与者年龄要求在10岁至15岁，限额10人。

如果您对活动感兴趣，可通过相关博物馆的微信公众号报名。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图)