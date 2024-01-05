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事关元宵焰火晚会！洛阳交警发布交通管制通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.02.22 18:22

　　今日，“洛阳交警”发布通告称，为保障元宵焰火晚会及演练活动顺利进行，在活动期间（2月24日）将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。具体内容如下：

关于2024年
“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”
元宵焰火晚会期间道路交通管理的通告

　　洛阳市2024年“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会将于2月24日(元宵节20:00-20:30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行，2月23日开展全要素演练。为保障元宵焰火晚会及演练活动顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。现将有关情况通告如下:

　　一、管控区域设置

　　(一)核心封闭区：洛河北岸—王城大道地面道路—开元大道(不含)—龙门大道—太康路—长厦门街(不含)—古城路地面道路—龙门大道

　　(二)中距离管控区：九都路—王城大道—滨河北路—西苑桥-古城路地面道路—学府街—关林路—龙门大道—开元大道—新伊大街—新街

　　(三)外围分流区：王城大道—九都路—南昌路—河洛路—周山大道—南山大道—三川大道—古城路—新伊大街—中州路

　　二、交通管理措施

　　(一)自2024年2月24日7时至活动结束，永通门大街(聂泰路至龙门大道)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(二)自2024年2月24日13时30分至活动结束，古城路地面道路(市府西街至龙门大道)、古城快速路定鼎门隧道厚载门街的两个出口、聂泰路(古城路至隋唐城路)、文博路(聂泰路至隋唐城路)、龙门大道西辅道(乐天路至宜人路)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(三)自2024年2月24日16时至活动结束，太康路(不含)-龙门大道(不含)-古城路(不含)-尚贤街连线范围内、菏泽寺街(聂泰路至龙门大道)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(四)自2024年2月24日17时至活动结束，太康路(不含)-龙门大道-古城路-市府东街连线范围内、龙门大道(聂潘路至太康路)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(五)自2024年2月24日17时30分至活动结束，西苑桥、王城大桥辅桥、牡丹桥、洛阳桥实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(六)自2024年2月24日18时至活动结束，核心封闭区实行临时封闭，车辆只出不进。

　　(七)自2024年2月24日13时30分至19时30分，王城大道快速路和古城快速路各入口匝道实行动态管控，视情实施封闭措施；19时30分至20时30分，王城大道快速路和古城快速路实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　三、车辆停放安排

　　(一)学院路城建集团地面停车场。位置：龙门大道与学院路交叉口东北角

　　(二)洛龙区体育文化中心停车场，位置：龙门大道与学院路交叉口东南角

　　(三)洛阳城市停车场。位置：太康路与市府西街交叉口西北角

　　(四)市民之家停车场。位置：开元大道与永泰街交叉口西南角

　　(五)隋唐园立交停车场。位置：古城路与王城大道交叉口

　　(六)隋唐遗址西门停车场。位置：古城路与王城大道交叉口东北角

　　部分停车场在管控区域以内，请广大市民合理规划出行时间。活动现场周边停车资源有限，最近的地铁站为地铁2号线文博园站，请广大市民尽量选择地铁方式出行。

　　四、其他有关措施

　　(一)活动期间，公安机关交通管理部门将根据道路交通流量情况，视情调整临时交通管理时间和范围，请广大市民提前做好出行安排，合理选择出行方式、出行时间。

　　(二)活动期间，西苑桥、王城桥、牡丹桥、洛阳桥禁止一切机动车辆停放和人员聚集逗留，以上四座桥梁封闭后，南北通行车辆可绕行凌波桥、瀛洲桥、新街桥和李城桥。

　　(三)实施临时交通管理措施期间，与管控区域相关的部分公交线路采取停驶、缩线或绕道措施，具体调整按照洛阳轨交集团发布的公交运行方案执行。活动结束后的公交接驳点分别设置在文博路地铁2号线文博园站、王城大道地铁2号线隋唐园站和龙门大道赵村路口以北的东辅道。

　　洛阳市公安局交通警察支队

　　2024年2月22日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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