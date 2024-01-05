元宵节，洛阳地铁将延长运营1小时

22日，洛阳市轨道交通集团发布公告，将对2月24日(正月十五)的洛阳地铁线网行车组织进行调整，延长运营时间1小时。 22日，洛阳市轨道交通集团发布公告，将对2月24日(正月十五)的洛阳地铁线网行车组织进行调整，延长运营时间1小时。 调整后的运营时间为6:30—23:30，其中13:00—22:00时段行车间隔6分钟，9:00—13:00时段行车间隔8分钟，其余时段行车间隔10分钟。 当天，洛阳地铁将密切关注客流变化、及时调整行车及客运组织，为广大乘客提供优质、贴心的服务。节日期间，临近旅游景区、交通枢纽、主要商圈的车站客流较大，请广大乘客朋友合理规划出行时间，如遇排队请听从工作人员的指引。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）