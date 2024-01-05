汤圆虽诱人 但不要贪吃哦

正月十五元宵节就要到了。和往年相比，今年的汤圆品种更加丰富，价格也比往年便宜。汤圆销售市场情况如何？选购汤圆时应该注意哪些方面？昨日，记者进行了走访。

市场上汤圆品种丰富

正月十五元宵节就要到了。和往年相比，今年的汤圆品种更加丰富，价格也比往年便宜。汤圆销售市场情况如何？选购汤圆时应该注意哪些方面？昨日，记者进行了走访。

汤圆热销市场旺 品种繁多受欢迎

昨日上午，在西工区解放路附近的一家大型超市，在汤圆销售专柜里，满满当当地摆放着各类品牌的汤圆。

虽然黑芝麻、八宝果仁等传统馅儿料是不少市民的不二选择，可是各式各样口味独特、外形可爱的汤圆，也吸引了很多人的目光。

记者留意到，和往年相比，今年的汤圆品种更加丰富，有大麦青汁汤圆、蛋黄流沙汤圆、红高粱汤圆，还有抹茶、香芋、草莓、菠萝四合一组合装的炫彩小汤圆，尤其是一款用胡萝卜调汁制皮，做成柿子形状，寓意“柿柿如意”的汤圆，更是占据了显眼位置。

“今年汤圆的价格普遍偏低，促销力度也很大。”超市促销人员说，比如某知名品牌、重量为312克的“柿柿如意”汤圆，促销价格为每包9.9元，比电商平台旗舰店的价格还要低一些，很受消费者欢迎。不仅如此，有些品牌还推出了买二件打八五折、满二送一的活动。“一次能买好几种口味的汤圆，这个价格还是很划算的。”一名消费者说。

不同馅儿料保质期不一样 选购时要留意

面对市场上琳琅满目的汤圆，消费者应该如何选购呢?

首先，建议消费者到商场、超市等正规食品销售场所购买品牌汤圆。现在市场上的汤圆品种繁多，馅儿料也是五花八门，不同的馅儿料保质期不一样，购买时应仔细查看生产日期和保质期，最好不要购买临期食品。

其次，要查看外包装是否密封，尽量选择包装袋内冰碴儿不多，色泽均匀、鲜亮，没有明显粘连，没有裂纹或者脱粉情况的商品。如果您购买的是散装汤圆，要注意观察现场制作环境、盛装容器是否卫生，是否在冷冻条件下进行保存，是否标注品牌、生产日期、生产企业信息等，查看食品外观是否正常，有无露馅儿或者异味等。

市市场监管局相关负责人提醒广大消费者，注意保存购买商品或接受服务的相关凭证、聊天记录及经营者基本信息。如果在消费过程中与经营者发生纠纷，应及时协商处理，也可以拨打12315进行投诉举报，维护自身合法权益。

汤圆虽好吃但一次别吃太多

口感甜蜜、吃上去“糯叽叽”的汤圆，是不少人的心头好。味道虽美，食用时仍要注意。一般来说，甜味汤圆的主要配料包括糯米粉、白砂糖等。由于糖和油的含量相对较高，建议消费者适量食用，消化系统相对较弱的老年人和儿童更要注意食用量，糖尿病和心脑血管病等特殊疾病患者谨慎食用。

另外，一次不要吃太多汤圆，3个至5个就够了。另外要注意，不要把这种美味当饭吃，更不能“吃饱为止”，最好搭配别的食材，比如蔬菜、肉类等，既能增加营养，又可以降低整体膳食的升糖指数。对于糖尿病病人来说，最好吃点儿其他东西再吃汤圆，这样有助于延缓餐后血糖的上升速度。

还要提醒您的是，糯米放凉后黏性和韧性都会增大，进入肠胃后需要更多的时间消化，所以汤圆一定要趁热吃，不要等凉透了再享用。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 冯国凯 文/图）