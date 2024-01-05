赏国乐、猜灯谜、品非遗……洛阳市文化馆邀您共度元宵佳节

记者21日从洛阳市文化馆获悉，该馆将于2月23日至25日期间举办“元宵喜乐会”活动，为市民精心准备了国乐演奏、猜灯谜、非物质文化遗产项目表演等，邀您体验传统文化，共度元宵佳节。
记者21日从洛阳市文化馆获悉，该馆将于2月23日至25日期间举办“元宵喜乐会”活动，为市民精心准备了国乐演奏、猜灯谜、非物质文化遗产项目表演等，邀您体验传统文化，共度元宵佳节。
记者21日从洛阳市文化馆获悉，该馆将于2月23日至25日期间举办“元宵喜乐会”活动，为市民精心准备了国乐演奏、猜灯谜、非物质文化遗产项目表演等，邀您体验传统文化，共度元宵佳节。
活动时间
2月23日至25日每天18：30至20：30
活动地点
洛阳市文化馆(中州中路298号)
活动内容
●表演类：洛阳市大里王狮舞(省级非遗项目)、舞龙表演、二鬼摔跤(市级非遗项目)、民乐演奏。
●猜灯谜。
●互动体验类：木版年画拓印(国家级非遗项目)、曹屯排鼓(省级非遗项目)、剪纸(省级非遗项目)、投壶、推铜箍。
●展览类：新生活、新风尚年画剪纸艺术展，非遗静态展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞)
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