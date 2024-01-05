元宵节前，洛阳将在全市范围内重点区域严查酒驾

18日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，元宵节前，洛阳交警部门将在全市范围内重点区域统一集中行动，全覆盖、零容忍，严查酒驾醉驾。

18日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，元宵节前，洛阳交警部门将在全市范围内重点区域统一集中行动，全覆盖、零容忍，严查酒驾醉驾。 18日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，元宵节前，洛阳交警部门将在全市范围内重点区域统一集中行动，全覆盖、零容忍，严查酒驾醉驾。 此次行动将加强城市餐饮娱乐场所、城乡结合部、进出城主要道路等重点区域路段管控，同时将把警力向农村地区倾斜，延伸整治触角。 据介绍，洛阳交警部门将以中心城区为主，在餐饮、商圈、娱乐集中区域，车流量较大的重点路段路口设置临时执勤点，采取定点检查与流动巡查相结合的方式，查处酒驾、无牌无证、超员等严重交通违法行为，形成高压严管态势。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）