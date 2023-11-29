踏雪而来！市人大代表向大会报到

怀揣沉甸甸的民意，心系共谋发展的愿景，2月3日上午，出席市十六届人大二次会议的人大代表，冒雪如约而至，陆续向大会报到。

怀揣沉甸甸的民意，心系共谋发展的愿景，2月3日上午，出席市十六届人大二次会议的人大代表，冒雪如约而至，陆续向大会报到。

“窗外银装素裹，内心热情澎湃！”在大会驻地，各代表团的代表们报到后，迅速进入履职状态，迫不及待地浏览会议材料，熟悉会议议程，互相咨询和了解各项议程安排，围绕关注的热点话题交流探讨。

“好大一场雪，瑞雪兆丰年！”报到现场，来自基层一线的代表们精神饱满、激情满怀，带来的关于产业发展、城市提质、乡村振兴等各领域的意见和建议，饱含着对这次会议的期待和信心。

“人大代表不仅是一种崇高的荣誉，更是一份沉甸甸的使命。”代表们纷纷表示，将以高度的责任感、使命感，履行好人民赋予的职责，认真审议各项工作报告，积极建言献策、传递民声，以高质量的履职答卷为现代化洛阳建设贡献智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 文/图）