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江凌出席“河洛茶叙·书记人才面对面”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.14 18:01

“洛阳将以创新发展聚合更多人才”
江凌出席“河洛茶叙·书记人才面对面”活动

　　14日，市委举行“河洛茶叙·书记人才面对面”活动。江凌、王军、王森等市领导与39名来自洛阳各领域的人才代表齐聚一堂，共商人才工作高质量发展大计。

　　“采取茶叙方式，就是面对面听听大家心里话，了解洛阳人才工作实际情况。”会谈伊始，市委书记江凌就请与会人员敞开心扉谈。

　　“人才公寓能否放宽条件、增设交流空间？”“能否完善激励政策，让返洛人才更有归属感？”“建议在子女教育、就医等方面对高层次人才建立制度性保障。”进一步提升人才政策含金量和实效性，是大家最关注的问题。

　　“组织部门要尽快优化人才公寓申报条件，同时适度改造内部空间，建设人才沙龙，为大家思想交流提供平台。”“要聚焦洛阳紧缺急需人才，打破唯学历要求，加快构建河洛专才体系。”“要用好期权、股权激励等措施，吸引更多洛阳学子实现在外地就业到回洛阳创业的转变。”江凌现场提出要求。

　　如何让洛阳对青年更具吸引力，是大家谈论较多的另一个话题。

　　“洛阳文化底蕴厚重，对年轻一代有很强吸引力，应该更加凸显文化价值吸引力。”

　　“建议对洛阳高校毕业生出台一些针对性优惠，把更多毕业生留在洛阳。”

　　江凌边听边记，不时插话与大家分享自己的认识。他说，吸引年轻人，首先要让年轻人喜欢来洛阳。要持续提升城市品位，提供岗位平台，为年轻人就业创业创造便利。要着力形成包容开放的城市多元文化，更好吸引青年、留住青年、成就青年。

　　“在业务对接中，无法精准找到符合需求的本地企业。”一位科研人员发言时，建议政府进一步畅通产研对接渠道。

　　对此，江凌现场要求科技部门牵头完善产研对接机制，搭建交流平台、举行重点领域行业年会、整合科研机构协同攻关，加快科技成果有效转化。

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　　3个多小时里，24位代表相继发言，积极为洛阳创新发展、人才引育等工作建言献策。

　　“我把大家的意见都记下来了，会后我们认真吸纳，尽快完善政策、改进工作。”江凌深有感触地说，进入新发展阶段、构建新发展格局，人才是第一资源、创新是第一动力。通过面对面沟通，充分感受到大家对洛阳充满感情，对未来充满信心，这是洛阳坚定不移走好以创新引领发展之路的底气和动力所在。

　　江凌强调，洛阳市委市政府将以创新发展聚合更多人才，完善“引”“育”“用”并举的人才体系，建立以市场为导向的人才评价机制，齐心协力抓好人才工作，奋力在新一轮区域竞争中赢得主动。

　　“深切感受到洛阳重视人才、礼遇人才、成就人才的态度和决心。”从中国科学院大学博士毕业的杜晓燕在现场动情地说，一个月前她从北京回到洛阳，成为市中心医院专职科研人员。洛阳对待人才的满满诚意，让她更加坚信回洛阳发展是一个正确选择。

　　一场面对面的轻松茶叙，营造了尊才、爱才、惜才的浓厚氛围，更彰显了洛阳市委市政府包容开放的真诚姿态。

　　期待洛阳和人才的“双向奔赴”，在未来结出更多丰硕成果。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 见习记者 赵晨熹 李玉丹）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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