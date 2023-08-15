快讯！洛阳市委举行“河洛茶叙·书记人才面对面”活动

14日上午，第六届中国·河南招才引智创新发展大会、第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动期间，洛阳市委举行河洛茶叙·书记人才面对面活动。

14日上午，第六届中国·河南招才引智创新发展大会、第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动期间，洛阳市委举行河洛茶叙·书记人才面对面活动。

洛阳市委主要领导出席，与中原学者、科技领军人才、经营管理人才、大工匠、青年拔尖人才及青年科技人才等来自洛阳市重点产业领域相关人才代表等欢聚一堂，全面了解人才工作生活情况，听取他们的意见建议，共商洛阳创新引领发展、人才引育工作发展大计。

洛报融媒记者了解到，本次河洛茶叙在会场设置上很有特色，洛阳味十足、年轻态凸显，充分彰显洛阳市委对人才的关心关爱，激励各方面人才为现代化洛阳建设贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图 通讯员 李帆）