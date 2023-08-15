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做强国有人才集团 更好发挥人才支撑作用——专访深圳人才集团总经理翟斌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.13 22:17

　　“20多年前离开洛阳，如今重回洛阳，这里已变成一个和我记忆中完全不同的城市。”13日，在接受记者专访时，深圳人才集团总经理翟斌说，此次自己专门回到洛阳，参加洛阳市人才集团揭牌成立等相关活动。

　　翟斌在人力资源领域深耕多年，具有丰富的实践经验。在翟斌看来，国有人才发展集团在区域经济发展中具有重要作用。

　　翟斌介绍，自1984年成立以来，深圳人才集团服务各级政府单位、国内外知名企业、重点学术机构超过50万次，为来深圳的第一代和第二代创业投资者累计服务超4000万人次。可以说，深圳人才集团的发展和深圳的成长“同频共振”。当前深圳正致力于建设世界重要人才中心和创新高地，深圳人才集团也在积极创新商业模式，以资本驱动科技、用科技吸引资本，推动人才产业平台做大做强，更好助力深圳发展。

　　“广阔空间、大有作为，我对洛阳市人才集团有很多期待。”翟斌表示，建议洛阳市人才集团聚焦装备制造业、文旅文创产业等洛阳优势产业，优化人才服务，打造具有独特优势的区域性人才集团。要勇担国有人才集团的职责使命，担负起重大政策落实、重要工作推进、重点人才服务等职责，更好统筹人才的“经济、资本、社会、政治、战略”的五个属性，充分发挥人才对经济社会发展的重要支撑作用。

　　翟斌表示，深洛两地优势互补，在人才方面有很多合作机会。希望双方在洛阳两批国企干部赴深开展跟班学习的基础上，进一步搭建人才交流纽带，在培养应用型技术型人才、强化两地产业协同配套等方面共同发力，推动两地人才互动、产业互补，双向奔赴、双向赋能。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 李玉丹/文 通讯员 何寒冰 孟德玺/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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