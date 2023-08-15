@洛阳人才，快来领取“河洛英才卡”！

“河洛英才卡”首次发布！在13日上午举行的第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳正式发布“河洛英才卡”。

“河洛英才卡”首次发布！在13日上午举行的第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳正式发布“河洛英才卡”。

“河洛英才卡”分为“龙门卡”和“牡丹卡”两种，持卡人可享受住房、医疗、旅游、通行、教育等多重便利。符合条件的人才即日起就可申领，快来了解一下吧！

●“龙门卡”

申领条件：“龙门卡”主要适用于经《洛阳市高层次人才认定和支持办法》认定的，在洛工作、来洛自主创业和洛阳全职或柔性引进的高层次人才。洛阳首批加载“龙门卡”权益的高层次人才将近600名。

享受权益：

在安居保障方面：“龙门卡”持卡人在洛阳购买商品房时，可享受最高100万元的购房补贴；自行租房时，享受每月最高4000元的租房补贴。购房时公积金贷款不受年限、额度的限制，最高可贷100万元。

在子女教育方面，“龙门卡”持卡人子女入学保障范围拓宽至三代以内直系子女，可根据个人意愿，优先安排至公办中小学。

在医疗保健方面，“龙门卡”持卡人可享受河南科技大学第一附属医院、洛阳市中心医院、洛阳市中医院等21家保健定点医院方便、快捷、优质的医疗绿色通道服务。

在文旅出行方面，“龙门卡”持卡人可免费游览洛阳市旅游年票包含的所有景区景点；免费在市内乘坐地铁和公交。

●“牡丹卡”

“牡丹卡”主要适用于符合试行的《洛阳市青年人才生活补贴实施细则》相应条件，且在洛阳就业创业的高校毕业生、专业技术技能人才、留学回国人员等各类青年人才。首批加载“牡丹卡”权益的青年人才将近3500名。

享受权益：

在安居保障方面：“牡丹卡”持卡人可享受最高10万元的购房补贴或每月最高1200元的租房补贴，并可按洛阳相关政策规定享受公积金提取、贷款的相应支持政策。

在文旅出行方面，“牡丹卡”持卡人购买洛阳市旅游年票可享五折优惠，在市内乘坐公交和地铁打七折。

此外，“河洛英才卡”持卡人还可享受社保办理、配偶就业、居留便利及工商登记等多项优惠便捷服务。

●如何申领

“龙门卡”与“牡丹卡”两种“河洛英才卡”，都有实体卡和电子卡。实体卡以社会保障卡为载体，加载相关服务权益；电子卡以“洛快办”APP为载体申领。

申领者可下载“洛快办”APP，注册登录并实名认证后，在首页点击“河洛英才卡”即可自动加载电子卡，凭卡在洛阳享受相应的服务权益。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭旭光 见习记者 赵晨熹 通讯员 李帆 文/图）