成立一年多，龙门实验室立项10余个重大项目

“已入驻高水平科研团队9个，聘请5位两院院士担任首席科学家，设立9个重大项目、4个风口产业项目……”13日上午，第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动举行，中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛登上“科学家讲台”作主题演讲，介绍了龙门实验室建设进展。

“已入驻高水平科研团队9个，聘请5位两院院士担任首席科学家，设立9个重大项目、4个风口产业项目……”13日上午，第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动举行，中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛登上“科学家讲台”作主题演讲，介绍了龙门实验室建设进展。

人才是创新的根基，创新驱动实质上是人才驱动。樊会涛介绍，一年多来，龙门实验室通过全职聘用、兼职双聘、合作研究项目等多形式，聘请5位两院院士担任首席科学家，组建270人科研人才团队，研究人员博士以上学历占比近七成，以“帅”带“将”、引育并举，构建“头雁引领、群雁齐飞”的高层次人才队伍新格局。

“‘油莎豆高效联合收获机’‘果园智能除草机器人’等风口产业项目均已通过国家农机具质量监督检验中心性能测试。”樊会涛说，依托高水平人才团队以及洛阳扎实的工业基础，龙门实验室已经完成9个重大项目和4个风口产业项目立项，涵盖硅基材料、光电元器件、农机装备等领域。其中“油莎豆高效联合收获机”的应用，填补了国家相关领域技术空白，为实现我国油料作物生产全程机械化奠定坚实基础。

未来，龙门实验室将围绕创新平台建设、科研水平提升、高端人才引育和科技成果转化等方面持续发力，为国家高水平科技自立自强贡献河南力量。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图 通讯员 李帆）