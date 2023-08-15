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洛阳市人才集团推介会暨战略合作伙伴签约仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.13 16:47

　　13日，洛阳市人才集团推介会暨战略合作伙伴签约仪式举行。

　　省投资集团党委书记、董事长闫万鹏，省人才集团董事长张东红，深圳人才集团总经理翟斌，洛阳市委常委、组织部部长王森等出席活动。

　　成立洛阳市人才集团，是洛阳贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措的具体体现，对深化人才发展体制机制改革、培育优质人才发展生态、推动创新发展具有重要意义。

　　按照市委部署要求，洛阳市人才集团将对标各地优秀人才集团的发展经验，聚焦“服务全市战略、打造人才高地、引领产业发展”功能定位，致力将企业打造成为“市场化、专业化、数智化、生态化”人才发展平台，打造人才引聚中心、产业赋能中心、教育培训中心、数字智慧中心、服务共享中心，为“建强副中心、形成增长极，重振洛阳辉煌”提供有力人才服务支撑。

　　会上，洛阳市人才集团先后与深圳人才集团、省人才集团等战略伙伴，与一拖集团、洛玻集团、洛轴集团等重点合作企业，与中船重工第七二五研究所、黎明化工研究院、洛阳国宏集团等重点服务单位，与河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等院校，签订合作协议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李帆)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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