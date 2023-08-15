“材能汇聚 协同创新”校企成果转化对接会暨大中小企业融通沙龙举办

13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳市举办“材能汇聚 协同创新”校企成果转化对接会暨大中小企业融通沙龙。

13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳市举办“材能汇聚 协同创新”校企成果转化对接会暨大中小企业融通沙龙。 13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳市举办“材能汇聚 协同创新”校企成果转化对接会暨大中小企业融通沙龙。来自省内外高校、院所相关领域的专家代表、市内中小型企业代表等约30余人参加活动。 活动现场，洛阳市科技局进行关于“百名科技人才入企计划”“博士服务团”政策解读。优箔(洛阳)金属材料有限责任公司、麦斯克电子材料股份有限公司进行路演。 在产学研对接沙龙上，与会专家围绕“分子筛领域的技术、人才、研发以及发展方向”与新材料领域企业代表面对面交流，解决运营、技术、研发等方面的问题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 蒋颖颖 文/图 通讯员 李帆)