快讯！洛阳市人才集团揭牌成立

13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳市人才集团揭牌成立。
13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳市人才集团揭牌成立。
13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳市人才集团揭牌成立。
新组建的洛阳市人才集团将紧紧围绕区域发展战略，对标各地优秀人才集团的发展经验，聚焦“服务全市战略、打造人才高地、引领产业发展”的功能定位，按照“扩容提质、创新赋能、搭台引智、聚才兴洛”的发展思路，重点开展高端人才引进、高端智库建设、人才创新创业、人才数据开发、人才综合服务等核心业务，成为落实人才强市战略的引领者、高端人才的提供者、重点产业发展的智囊团、人才资本开发的领航者、全链条高品质人才服务的供应商。
此外，洛阳建龙微纳与中科院山西煤化所、吉林大学、南开大学、大连理工大学、太原理工大学、华东理工大学共建联合实验室揭牌。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭旭光 赵晨熹 文/图/视频 通讯员 李帆）
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