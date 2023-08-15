近日，在位于老城区的洛邑古城等热门景点，一群身着汉服的“河洛春雨”志愿者，现场演绎“司马光卖马”等诚信短剧，“古今对话”的穿越式宣传形式吸引不少游客驻足。

近日，在位于老城区的洛邑古城等热门景点，一群身着汉服的“河洛春雨”志愿者，现场演绎“司马光卖马”等诚信短剧，“古今对话”的穿越式宣传形式吸引不少游客驻足。这是市发改委联合中国人民银行洛阳市分行(人行洛阳分行)开展的“‘邑’起讲诚信”主题征信宣传教育活动。近年来，人行洛阳分行创编“‘邑’起讲诚信”系列短剧和征信宣传片，通过“线下宣传+线上展播”的模式，持续提升宣传感染力、影响力和传播力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 吕瑞平 摄）