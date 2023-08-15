11日，全市开发区高质量发展专题会议召开，认真落实省委要求，研究部署开发区建设改革重点工作，加快推动开发区高质量发展。市委书记江凌主持会议并讲话。市长徐衣显出席。

全市开发区高质量发展专题会议召开

江凌主持 徐衣显出席

11日，全市开发区高质量发展专题会议召开，认真落实省委要求，研究部署开发区建设改革重点工作，加快推动开发区高质量发展。市委书记江凌主持会议并讲话。市长徐衣显出席。

会议逐一听取有关县区推动开发区建设改革工作情况汇报，研究各开发区需要市级层面协调支持的事项，审议《关于盘活利用开发区低效用地支持政策》。与会市级领导和相关部门负责同志作了发言。

江凌在讲话中指出，产业发展是现代化洛阳建设的首要任务。无论发展城市经济还是发展县域经济，都离不开开发区的载体支撑。近年来，全市各地按照“整合、扩区、调规、改制”的总体思路，扎实推进开发区建设改革，在科技产业社区建设、低效用地盘活、产业链招商等方面积累了新经验、探索了新路径，开发区高质量发展取得阶段性成效。下一步，要认真贯彻落实省委、市委部署要求，紧紧围绕加快构建现代化产业体系，把更多精力用在开发区建设改革上，做大产业规模，提升发展能级，重塑产业格局，不断增强开发区主阵地、主战场、主引擎功能，为经济高质量发展提供坚实产业支撑。

江凌强调，要突出主导产业，立足现有基础，把握产业风口，梳理细分领域，精准确定1至2个链条长、成长性好、本地有优势的主导产业，尽快形成具有支撑力和竞争力的产业集群。要强化创新意识，坚持以科技创新引领产业发展，集聚创新资源，搭建创新平台，吸引创新人才，不断深化与高校、科研院所合作，有力支撑传统产业转型升级、新兴产业培育壮大。要提升配套水平，紧盯产业定位和发展需求，高标准做好开发区产业规划和空间规划，完善基础设施，提升功能品质，做优专业服务，打造高水平现代化产业园区。要深化体制改革，做实“三化三制”和“管委会+公司”改革，强化市场化运营，增强投融资能力，牢固树立以能力贡献论英雄的鲜明导向，构建完善更加灵活的人事制度、更加科学的薪酬体系，在剥离开发区社会管理职能的基础上赋予充分事权，不断激发开发区发展动力活力。要加强队伍建设，选优配强开发区班子，加强干部交流培训，完善考核激励机制，不断提升干部把握产业“风口”、推动科技创新、开展资本运作、运用互联网手段等方面专业能力，加快打造一支适应产业发展需要的过硬干部队伍，更好推动产业发展。

王军、张玉杰、王森、赵莉、张汉智、王淑霞、何武周等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 见习记者 赵晨熹)