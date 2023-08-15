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全市机构编制系统专题培训班在苏州举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.23 09:30

　　按照市委部署，13日至20日，2023年度全市机构编制系统党性教育暨素能提升专题培训班在苏州举办，市委编办机关和各县区委编办业务骨干共80余人参加培训。

　　此次培训着眼现代化洛阳建设对机构编制工作的新要求，重点围绕贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》、新一轮党政机构改革、开发区管理体制机制改革、社会基层治理现代化、深化综合行政执法体制改革等方面开设课程，并组织学员们前往长三角国际研发社区展示中心、苏州相城区区级一体化指挥平台和吴中区木渎镇进行现场教学，学习社会基层治理现代化创新做法和先进经验。学员们通过听专家授课、交流研讨等方式，进一步提升了准确把握大局和科学推进工作的能力。

　　市委编办相关负责人表示，将围绕市委市政府决策部署，深入研究苏州市在机构编制改革与管理方面的成功经验，创造性进行吸收借鉴，以更高境界、更宽视野，推动全市机构编制工作业务提升、工作提速、管理提质、改革提效，为现代化洛阳建设提供坚实体制机制保障。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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