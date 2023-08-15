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厉害！他把“毛猴”带上国际舞台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 08:57

　　在老城区西南隅街道公园巷社区，有一位痴迷“毛猴”的手艺人——李宏超。今年59岁的他，在30多年前接触到“毛猴”的制作技艺，从此醉心其中，并不断研究发展。前段时间，他带着自己的作品到新加坡参展，让外国友人在“毛猴”的世界里了解中国传统文化。

　　小小“毛猴” 全身上下都是中药

李宏超展示他制作的“毛猴”

　　昨日，在公园巷社区邻里中心的一间非遗工作室里，李宏超向记者展示了他的绝活儿——制作“洛阳毛猴”。

　　只见他左手拿着一个辛夷(玉兰花蕾的中药名)，右手将蝉蜕(知了壳的中药名)的头部和腿部粘在辛夷的顶部和四周，再把金银花粘在辛夷的末端……很快，一个只有拇指大小的猴子形象便出现在记者眼前。

　　“‘毛猴’被称作‘立体的漫画’，制作‘毛猴’要用到蝉蜕、辛夷、金银花等中药。其中，带茸毛的辛夷做躯干，蝉蜕的头和腿做四肢，金银花做尾巴。”李宏超说。

　　相传，“毛猴”最早出现在晚清时期的北京城中。当时，一个中药铺的掌柜经常打骂店里的伙计，大家敢怒不敢言。有一天，药铺里一个小伙计在挨骂后，用蝉蜕和辛夷等药材做了一个尖嘴猴腮的小人儿，以此来讽刺尖酸刻薄的掌柜。由于辛夷表面有一层密密的灰褐色茸毛，和猴子的身躯极为相似，人们就把它叫作“毛猴”。有人从中发现商机，专门制作“毛猴”来销售，“毛猴”迅速风靡北京城。后来，这一技艺随着手艺人的迁徙，传到了全国多地。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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