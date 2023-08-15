9月10日是第39个教师节。当日，市委市政府举行2023“洛阳最美教师”颁奖典礼，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，加快推动教育高质量发展，为现代化洛阳建设提供强有力支撑。

我市举行2023“洛阳最美教师”颁奖典礼

江凌与获奖教师座谈并看望慰问教育工作者代表

徐衣显、李保国、孙延文出席

9月10日是第39个教师节。当日，市委市政府举行2023“洛阳最美教师”颁奖典礼，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，加快推动教育高质量发展，为现代化洛阳建设提供强有力支撑。

市委书记江凌出席颁奖活动，与获奖教师代表座谈，并看望慰问一线教师和退休教师代表，代表市委市政府和全市人民向全市广大教师、教育工作者致以节日问候和崇高敬意。市领导徐衣显、李保国、孙延文出席颁奖及座谈会。

今年，市委宣传部、市教育局联合开展2023“洛阳最美教师”评选活动，授予杨艳丽等10人2023“洛阳最美教师”荣誉称号、王焕景等10人2023“洛阳最美教师提名奖”。此次受表彰的先进个人都来自教育行业一线，涵盖中小学、职教、幼教、特教等各级各类教育。颁奖典礼首先播放了“2023年度全国教书育人楷模”、栾川县特殊教育学校校长吴拥军的事迹，随后隆重表彰2023“洛阳最美教师”“洛阳最美教师提名奖”获得者，通过播放短片、嘉宾致敬、宣读颁奖词等形式，生动讲述“最美教师”感人至深的教书育人故事，全面展现他们扎根教育一线、潜心立德树人、努力奋进担当的精神风貌。

颁奖典礼前，江凌等市领导同受表彰的教师代表围坐在一起，围绕优化教育资源布局、深化教育改革、提升教师能力素质、师德师风建设等进行座谈交流。吴拥军和杨艳丽、李晓利、马莉花、潘超超、付久红等2023“洛阳最美教师”获奖代表作了发言。

江凌在座谈时指出，百年大计，教育为本，教育在民族复兴和现代化建设中发挥着重要作用。习近平总书记高度重视教育工作，在今年教师节前夕致信全国优秀教师代表，对教师队伍建设提出新要求。近年来，市委市政府高度重视教育事业发展，明确提出“教育既是民生问题，也是发展问题”，采取超常规举措发展教育，努力办好人民满意的教育，着力构建与现代化建设要求相适应、与副中心城市定位相匹配的教育体系。办好教育，教师是关键。各级党委政府要深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，更加重视教师队伍建设，加大投入力度，提升专业能力，落实待遇保障，大力弘扬尊师重教的社会风尚，让教师有更崇高地位，为教育发展营造更好氛围、创造更好条件。

江凌寄语广大教师，要加强自我提升，牢固树立现代化教育理念，以学生健康成长、全面发展为中心，更加注重学生全面人格培养、创新思维养成、动手能力和实践能力提升，争当高素质专业化创新型教师。要增强教书育人本领，主动适应新时代教育发展的新趋势新需求，自觉加强学习，向书本学、向优秀教师学、借助互联网平台学，努力拓宽视野格局、提高知识素养、强化专业能力，做精于传道授业解惑的好老师。要不断涵养道德情操，牢记“道高为师、德厚为长”理念，加强师德师风建设，坚定理想信念，培养仁爱之心，用师德修养影响和塑造学生，培养更多堪当民族复兴重任的时代新人。

在颁奖典礼结束之后，江凌带队走访慰问教师和教育工作者代表。他首先来到洛龙区第一实验小学看望在职教师郑灵霞，向她和全校教师送上节日问候，并走进教学楼、食堂等地了解学校教学、教师发展、教育改革、延时服务情况，对该校在养成教育、班主任配置、课堂改革等方面的探索成效给予肯定。他指出，要高度重视德育教育，校长要履行第一责任人责任，更加注重学生健全人格培养，把立德树人贯彻教育全过程各领域；班主任在学生成长中扮演着重要角色，要增强责任感，在学生思想引导、习惯养成、性格培养中发挥更大作用；要深化课堂教学改革，在增强学生参与度、互动性上下功夫，持续推动课堂教学由以“教”为中心向以“学”为中心转变，不断提高学生思考能力、创新能力。

江凌还到市第八高级中学退休教师朱建国家中，与老人促膝而坐、亲切交谈，询问退休后的生活情况，感谢他多年来为洛阳教育发展作出的贡献。得知他家中有6人都是教师，江凌称赞他们有情怀、有境界，是名副其实的“教师之家”，叮嘱有关负责人要精心照顾好退休教师的生活，持续营造尊师重教的良好风尚，让退休教师老有所依、老有所乐，在教育事业上继续发光发热。

王军、任丽君等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭旭光)