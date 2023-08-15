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他们获评“最美”！2023“洛阳最美教师”颁奖典礼举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.10 11:08

　　10日，洛阳市委市政府举行2023“洛阳最美教师”颁奖典礼。

　　今年教师节前，中共洛阳市委宣传部、市教育局在全市联合开展了 2023 “洛阳最美教师”评选活动。经个人申报、基层推荐、专家评审、组织研究、公示等环节，授予杨艳丽等10名教师2023“洛阳最美教师”荣誉称号，授予王焕景等10名教师2023“洛阳最美教师提名奖”。

　　此次受表彰的先进个人都是来自洛阳市教育行业一线的工作者。他们涵盖了中小学、职教、幼教、特教等各级各类教育，师德表现和教书育人实绩突出、事迹感人，具有广泛的代表性和示范性，充分展示了洛阳教师队伍的良好精神风貌。

　　2023“洛阳最美教师”(10人)

　　杨艳丽 河南科技大学附属高级中学教师

　　潘超超 北京第二实验小学洛阳分校教师

　　李晓利 伊川县县直第二幼儿园教师

　　韩明月 洛阳市第九高级中学教师

　　马莉花 洛阳市龙门第一小学教师

　　任晓丽 洛阳市行知实验学校教师

　　郭博义 河南省偃师高级中学教师

　　张 静 洛龙区第一实验学校教师

　　付久红 嵩县中等专业学校教师

　　陈新蕊 栾川县第一实验幼儿园教师

　　2023“洛阳最美教师提名奖”(10人)

　　王焕景 洛龙区古城中学物理教师

　　仝晶晶 新安县职业高级中学政治教师

　　孙冰冰 洛阳市特殊教育中心学校数学教师

　　齐月霞 瀍河回族区君河湾小学语文教师

　　李秀珍 汝阳县三屯镇玉马小学教师

　　张萍 涧西区东方第四小学书记、校长

　　张淑珍 孟津区白鹤镇王庄小学教师

　　郑小康 栾川县合峪镇中心小学教师

　　武渊博 偃师区实验小学教师

　　郭可可 嵩县第二实验小学语文教师

（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭旭光 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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