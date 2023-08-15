他们获评“最美”！2023“洛阳最美教师”颁奖典礼举行

10日，洛阳市委市政府举行2023“洛阳最美教师”颁奖典礼。 10日，洛阳市委市政府举行2023“洛阳最美教师”颁奖典礼。 今年教师节前，中共洛阳市委宣传部、市教育局在全市联合开展了 2023 “洛阳最美教师”评选活动。经个人申报、基层推荐、专家评审、组织研究、公示等环节，授予杨艳丽等10名教师2023“洛阳最美教师”荣誉称号，授予王焕景等10名教师2023“洛阳最美教师提名奖”。 此次受表彰的先进个人都是来自洛阳市教育行业一线的工作者。他们涵盖了中小学、职教、幼教、特教等各级各类教育，师德表现和教书育人实绩突出、事迹感人，具有广泛的代表性和示范性，充分展示了洛阳教师队伍的良好精神风貌。 2023“洛阳最美教师”(10人) 杨艳丽 河南科技大学附属高级中学教师 潘超超 北京第二实验小学洛阳分校教师 李晓利 伊川县县直第二幼儿园教师 韩明月 洛阳市第九高级中学教师 马莉花 洛阳市龙门第一小学教师 任晓丽 洛阳市行知实验学校教师 郭博义 河南省偃师高级中学教师 张 静 洛龙区第一实验学校教师 付久红 嵩县中等专业学校教师 陈新蕊 栾川县第一实验幼儿园教师 2023“洛阳最美教师提名奖”(10人) 王焕景 洛龙区古城中学物理教师 仝晶晶 新安县职业高级中学政治教师 孙冰冰 洛阳市特殊教育中心学校数学教师 齐月霞 瀍河回族区君河湾小学语文教师 李秀珍 汝阳县三屯镇玉马小学教师 张萍 涧西区东方第四小学书记、校长 张淑珍 孟津区白鹤镇王庄小学教师 郑小康 栾川县合峪镇中心小学教师 武渊博 偃师区实验小学教师 郭可可 嵩县第二实验小学语文教师 （洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭旭光 蒋颖颖 文/图）