洛阳市委常委会召开会议

8日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究我市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展、组织、生态环境保护、平台经济发展、优势产业链谋划等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究我市主题教育开展、组织等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国列席

8日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究我市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展、组织、生态环境保护、平台经济发展、优势产业链谋划等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国列席会议。

会议强调，要深入学习习近平总书记在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时的重要讲话精神，把抓稳定与促发展统筹起来，既积极解决好当前发展稳定面临的突出问题，又注重从战略高度和长远角度谋划洛阳发展，推动现代化洛阳建设不断取得新成效；要立足构建新发展格局，做好对口援疆工作，加强产业合作、人员往来，努力开创对口援疆新局面。要深刻领悟习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《在文化传承发展座谈会上的讲话》，深刻把握中华文明的突出特性，深刻理解“两个结合”的重大意义，坚定文化自信自强，更好担负起新时代新的文化使命，在建设中华民族现代文明中展现洛阳担当。

会议传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议审议《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023—2027年)》时的重要讲话精神，传达全省组织工作会议精神，研究全市组织工作。会议强调，要抓实干部培训，增强教育培训系统性、针对性、有效性，把政治训练贯穿干部成长全周期，通过党校学分制培训、“走出去”等方式，推动干部转变理念、开阔视野、提升能力。要抓实干部队伍建设，树牢正确选人用人导向，不断加大优秀年轻干部培养选拔力度。要抓实人才工作，建立以企业为主体的人才引育评价机制，坚持以平台聚人才，提升人才政策精准度，加快建设区域人才中心。要抓实基层基础，以“五星”支部创建为引领，完善基层治理体系，提升基层党建效能。

会议传达中央、省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神，研究我市主题教育开展工作。会议指出，要认真落实中央要求和省委部署，把搞好主题教育与全面完成今年各项工作任务结合起来，把市级与县区、基层统筹起来，把主题教育抓好抓实抓出成效。要严格落实“规定动作”，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧扣目标任务，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯穿始终、一体推进。要立足解决问题，务实开展主体教育，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。要严格落实责任，各级党委(党组)扛牢政治责任，党委主题教育领导小组加强统筹调度，确保抓出质量、抓出实效。

会议传达全国平台企业座谈会精神，听取全市平台经济发展情况汇报。会议强调，进入新发展阶段，平台经济成为数字经济的主要形态、年轻人就业的主要领域，对拓展城市经济发展空间具有重要作用。要深入研究适合洛阳发展的平台经济类型，选准优势细分领域，精准制定产业政策，集中解决突出问题，塑造良好产业生态，加快促进集群发展，努力在若干领域打造竞争优势明显的平台经济发展新高地。

会议传达学习全省生态环境保护大会精神，研究全市生态环境保护工作。会议强调，要深入贯彻习近平生态文明思想，坚持以最严格的制度保护生态环境，坚决守住生态发展底线；要抢抓“双碳”战略机遇，统筹推进高质量发展和高水平保护，加快实现绿色低碳转型；要解决好突出环境问题，找准问题根源，抓好整改落实，从根本上提升生态环保水平；要抓住重点关键，走好县域差异化发展之路，加快产业、能源结构调整，持续推进城乡供排水一体化，以高品质生态环境支撑高质量发展。

会议听取全市优势产业链谋划及下步工作建议汇报。会议强调，要聚焦新能源、新材料、新IT、智能装备等风口，选准优势产业链，有的放矢地把风口产业做起来；要强化集群思维，加强与龙头企业合作引进产业链配套项目，建好科技产业社区，大力引育高成长性企业，推动产业集群发展；要集中配置资源，有针对性地出台扶持政策，精准解决产业链发展实际问题，加快构建现代化产业体系。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)