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“棋王”顾洛洲：“象棋告诉我，有舍才有得”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 08:38
顾洛洲指导孩子们下象棋

　　前不久，由老城区棋协主办、邙山办事处丽景社区承办的“丽景杯”象棋公开赛开赛，吸引了我市不少象棋高手参赛。一名6岁的小选手，首轮就遇上了一位59岁的老选手，一小一老，棋枰对坐，成了赛场中的独特一景。(详情见本报8月8日A10版)知情者说，6岁的小选手叫顾敬义，半年前在父亲影响下开始接触象棋。他的父亲顾洛洲象棋水平了得，曾连续3年赢得洛阳“棋王”称号。

　　日前，记者慕名来到顾洛洲的象棋教室，听这位当年的“棋王”讲述自己与象棋的故事。

　　从小喜爱象棋，曾被“杀”得惨不忍睹

　　顾洛洲迷上象棋，缘于父亲影响。“小时候，父亲经常和同事王银锁在家‘约战’，因此，我渐渐迷上了象棋。”顾洛洲说。

　　顾洛洲说，王银锁时常来到家中与父亲对弈，他就坐在旁边看。即便是闷热的夏天，二人也能“杀”至深夜。

　　马走日，象走田，车走直路炮翻山。二人实力相当，一天下了近20盘棋，互有胜负。当然，两人有时也会打“嘴官司”。

　　“都说自己赢得多输得少，谁也不服谁。”顾洛洲说，最后，二人约好，次日找个笔记本，写上各自的姓氏，谁赢了就在谁的姓氏下面画一道杠，杠多者为赢家。

　　从那时起，顾洛洲就觉得象棋魅力无穷，也因此迷上了象棋。

　　位于涧西区的红星剧院门口，曾是拖厂退休职工摆摊儿下象棋的“据点”。有一次，17岁的顾洛洲前去观战，发现一个年轻人也在下棋。这个年轻人仅用了10分钟就将一个个对手“斩落马下”。“我真想有一天也能成为像他一样的高手。”顾洛洲说，后来他才知道，年轻人名叫金红卫，是涧西区象棋比赛冠军。

　　后来，顾洛洲在一拖体育馆旁又见到了正在下棋的金红卫，就自告奋勇坐在了对方面前。“那时我已经看了一两本象棋杂志，金红卫也不一定看过，加之我也看过几盘金红卫的对局，因此想着是不是可以赢他。”顾洛洲说，自己一上去就被对方“杀”得惨不忍睹，棋书上的理论跟实际应用还是有很大距离。

　　寻找各路高手对弈，棋艺突飞猛进

　　痴迷象棋的顾洛洲此后时常出没于我市各个“棋摊儿”，在与高手的实战中棋艺进步飞快。

　　1993年，为鼓励棋手竞争，我市在象棋升级赛中设立了洛阳“棋王”的荣誉，高级组的冠军可获得首届洛阳“棋王”称号，以后每年升级赛高级组的冠军可以向上届“棋王”进行三番棋挑战，争夺新一届“棋王”称号。

　　得知有机会通过比赛检验自己的水平，23岁的顾洛洲兴冲冲地报了名。“由于是首次参赛，我还不能参加高级组的比赛，只能报名无级组。”顾洛洲说，这一年，他取得了不错的名次，升为六级棋士，但他并不满意，之后，他经常寻找各路高手对弈，棋艺突飞猛进。

　　第二年，顾洛洲参加六级组至九级组比赛，获得了亚军，升为五级棋士。1995年，他又参加了一级组至五级组比赛，也就是最高级组比赛，成绩中上游。1996年，26岁的顾洛洲再次参加了高级组的比赛，经过激烈厮杀，以五胜二和的成绩一举夺冠，升为一级棋士，并取得了挑战上届洛阳“棋王”牟利军的资格。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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