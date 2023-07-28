天街狂欢夜！河南省第十四届运动会将于28日晚8点闭幕

27日，隋唐洛阳城定鼎门遗址内一派热闹景象。河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式正在此处加紧彩排，并于28日晚8点举办。

27日，隋唐洛阳城定鼎门遗址内一派热闹景象。河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式正在此处加紧彩排，并于28日晚8点举办。

本月18日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城应天门遗址盛大开幕，引起社会各界广泛关注。作为全省规模最大、影响最广、参与人数最多的综合性运动会，连日来，运动健儿在各自赛场上挥洒汗水，创造佳绩。随着赛程临近尾声，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式定于28日晚在隋唐洛阳城的定鼎门举办。

此次闭幕式延续开幕式“以城市为背景、以遗址为舞台”理念，紧紧围绕“欢乐的盛会、团结的盛会、感动的盛会、继往开来的盛会”这一主题，以带给所有参与者共情体验为主线，以城市文旅地标“定鼎门-天街沿线500米”为活动场地，采取行进式表演、注重沉浸式体验，以双舞台形式完成仪式环节，增强观演者与表演者的互动性，打造一场“行进、沉浸、互动式”的文体盛宴，让大家在热闹欢快、轻松自在的氛围中，共同度过一场“天街狂欢夜”。

届时，洛阳日报报业集团旗下洛阳网，洛阳网视频号、抖音、快手，“掌上洛阳”客户端，洛视频抖音、快手、视频号等新媒体矩阵将同步直播。河南卫视、洛阳电视台等媒体也将同步直播。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图)