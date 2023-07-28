相约定鼎门 来一场“体育嘉年华+天街狂欢夜”——专访省运会闭幕式总导演李维佳

28日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将落下帷幕。本次省运会闭幕式将再一次打破传统体育运动会闭幕式举办形式，以城市为背景，以遗址为舞台，来到洛阳又一个文旅地标——“定鼎门—天街”。

接受采访的李维佳

28日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将落下帷幕。本次省运会闭幕式将再一次打破传统体育运动会闭幕式举办形式，以城市为背景，以遗址为舞台，来到洛阳又一个文旅地标——“定鼎门—天街”。

在省运会开幕式火爆“出圈”之后，闭幕式会以何种形式呈现“河南气派”和“洛阳特色”？如何以行进式表演突出沉浸式体验？又有哪些别具匠心的创意设计？这些都备受社会各界的广泛关注。就此，记者采访了闭幕式总导演李维佳。

营造氛围感，在文旅地标上演“潮流聚会”

“从应天门到定鼎门，从文化到体育，这是一次古与今的穿越，也是一场文化、体育、旅游的深度融合。”李维佳表示，与开幕式不同的是，闭幕式分别在定鼎门和天街搭建两个舞台，沿途采用行进式表演，打造一场“沉浸、互动式”的“文体旅”盛宴。

定鼎门始建于隋，向南与伊阙相对，向北与天街相连，与端门、应天门、明堂等遥相呼应，是隋唐洛阳城中轴线最南端的城门，也是1400多年前举办盛大集会的场所。如今，在定鼎门前，一串串脚印、车辙印、骆驼蹄印，仿佛再现当年车水马龙、人声鼎沸的繁华景象，也是洛阳作为丝绸之路东方起点的重要见证。

“将闭幕式放在这里举行，就是要与在应天门举行的开幕式相呼应，再现隋唐时期‘天街狂欢’的盛景，也突出全省体育盛会‘全民参与’这一鲜明主题。”李维佳表示，从某种意义上来说，天街就是一个“欢聚”的大舞台，创新采取不间断表演形式，强化与观众的交流互动，营造轻松自由、沉浸体验的浓厚氛围，打造一场精彩的“体育嘉年华”“天街狂欢夜”，从而引发全社会对省运会和体育运动的关注，不断提升洛阳吸引力、美誉度。