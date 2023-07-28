洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

相约定鼎门 来一场“体育嘉年华+天街狂欢夜”——专访省运会闭幕式总导演李维佳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.27 22:11
接受采访的李维佳

　　28日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将落下帷幕。本次省运会闭幕式将再一次打破传统体育运动会闭幕式举办形式，以城市为背景，以遗址为舞台，来到洛阳又一个文旅地标——“定鼎门—天街”。

　　在省运会开幕式火爆“出圈”之后，闭幕式会以何种形式呈现“河南气派”和“洛阳特色”？如何以行进式表演突出沉浸式体验？又有哪些别具匠心的创意设计？这些都备受社会各界的广泛关注。就此，记者采访了闭幕式总导演李维佳。

　　营造氛围感，在文旅地标上演“潮流聚会”

　　“从应天门到定鼎门，从文化到体育，这是一次古与今的穿越，也是一场文化、体育、旅游的深度融合。”李维佳表示，与开幕式不同的是，闭幕式分别在定鼎门和天街搭建两个舞台，沿途采用行进式表演，打造一场“沉浸、互动式”的“文体旅”盛宴。

　　定鼎门始建于隋，向南与伊阙相对，向北与天街相连，与端门、应天门、明堂等遥相呼应，是隋唐洛阳城中轴线最南端的城门，也是1400多年前举办盛大集会的场所。如今，在定鼎门前，一串串脚印、车辙印、骆驼蹄印，仿佛再现当年车水马龙、人声鼎沸的繁华景象，也是洛阳作为丝绸之路东方起点的重要见证。

　　“将闭幕式放在这里举行，就是要与在应天门举行的开幕式相呼应，再现隋唐时期‘天街狂欢’的盛景，也突出全省体育盛会‘全民参与’这一鲜明主题。”李维佳表示，从某种意义上来说，天街就是一个“欢聚”的大舞台，创新采取不间断表演形式，强化与观众的交流互动，营造轻松自由、沉浸体验的浓厚氛围，打造一场精彩的“体育嘉年华”“天街狂欢夜”，从而引发全社会对省运会和体育运动的关注，不断提升洛阳吸引力、美誉度。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    手劲越大，人越长寿吗
    手劲越大，人越长寿吗
    手劲越大，人越长寿吗
        近日，网上有一种说法称，手劲越大人越长寿，心肺功能也越好，这是真的吗？
  • ·左臂麻木无力，跟“神经病”有啥关系
  • ·总觉得口干不都是干燥综合征
  • ·声音嘶哑吞咽难 老先生患了罕见病
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门实验室理事会第三次会议召开 江凌...
  • 记者实地探访洛盐公司：目前食盐储备...
  • 赛事半程已夺4金！洛阳网球小将创佳绩
  • 稻田养蟹 栾川就有
  • 洛阳召开软弱涣散村党组织整顿工作推进会
  • 洛五高新校区环境优美 教学、生活设施...
  • 洛阳市商务局出台24条举措 推动消费市...
  • 省运会举重比赛落幕 洛阳队跻身金牌榜首
  • 后续报道：关林商贸城“拖车收费”已停止
  • 洛阳53名大学新生获省级资助
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    蓖麻开花放异彩

    洛克公路风光

    衍秀湖

    秋荷
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605