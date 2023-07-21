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农贸市场更“智慧” 产品可溯源
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 08:24

　　开栏语

　　日前举行的全市城市提质工作观摩推进会强调，抓好农贸市场提升等“良心工程”，大力推进农贸市场改造，努力让市民更幸福、更安全、更舒适、更便利。

　　今年以来，我市通过农贸市场“硬件”升级改造和“软件”管理提升，打造对标大型商超、功能布局科学、农产品可溯源、管理精细化的现代新型农贸市场。今起开设《农贸市场上新了》栏目，探访我市多处农贸市场，感受改造后的新气象。

扫购物小票，查产品信息(资料图片)

　　“在条件这么好的菜场卖菜，我开心，顾客舒心。”近日，在涧西区康滇路农贸市场，在这里经营了十几年的蔬菜商户李朝云乐滋滋地说，如今市场“颜值高”，处处显“智慧”，客流量大了，生意更火爆。

　　智慧农贸市场啥样？走进康滇路农贸市场，蓝天白云式的吊顶让人眼前一亮。吊顶四周加装了百叶窗，既实现了内部空间的和谐、美观，又解决了传统封闭市场的通风、排烟问题。更为重要的是，这里既保留了传统农贸市场的“烟火气”，又进行了全新的智能化改造，大数据显示屏、溯源智能秤等配套设施完善。

　　“此次提升改造引入商超的建设和管理理念，智能的农贸市场可满足群众多层次消费需求。”涧西区商务局相关负责人介绍，智慧追溯系统严把食品安全关，确保食品的质量和安全，让农贸市场成为市民放心、满意的“菜篮子”。

　　溯源智能秤

　　记者注意到，每个摊位前都有一个溯源智能秤。这是干什么用的？“有了这个‘宝贝’，蔬菜、水果、肉类从哪儿进的、检测结果，所有信息都可查。”家住三号街坊的杨淑云说，新市场环境好，价格也公道。

　　交易结束，溯源智能秤出具了购物小票。杨淑云一边扫购物小票上的二维码查产品信息，一边解释道，手机扫一扫摊主个人信息、当日检测批次、检测合格率等信息一目了然。

　　大数据显示屏

　　无独有偶。在龙鳞路精品生活广场，大数据显示屏前很多市民驻足观看。家住龙鳞路附近的毛智敏是这里的常客，她告诉记者，每天购物前她会仔细看大数据显示屏上公布的信息：当日市场客流量、农药检测结果、交易额排行榜等。“这些信息让我买得明白，不愧是精品菜市场，购物体验真不错。”她说。

　　人间烟火气，最抚凡人心。农贸市场关系着千家万户的“菜篮子”，也是展现城市文明形象的一个重要窗口。我市在大力推进农贸市场改造提升的同时，不断完善农贸市场服务体系。

　　今年以来，我市强化农贸市场日常监管，规范农贸市场经营者行为，把农贸市场建设为“环境优美、购物方便、安全卫生、管理规范、群众满意”的公共交易平台和城市形象窗口，为市民营造智慧便利、安全放心的农产品消费环境。

　　市商务局相关负责人介绍，下一步我市将持续推进农贸市场超市化改造提升，学习借鉴先进经验，完善农贸市场布局，聚焦农贸市场“软硬件”提升和业态升级，打造烟火气与时尚感并存的生活服务场景。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 韩萌）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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